Air France-KLM : très légère hausse du trafic passagers, la France à la traîne

Le groupe Air France KLM a publié jeudi les chiffres du trafic passagers pour le mois d'août: avec 8,89 millions de passagers transportés, il est en hausse de 1,9% par rapport à août 2015, en prenant en compte l'activité Air France, KLM, Transavia et HOP!.

Mais ce résultat positif cache une diversité des résultats des compagnies : le trafic passager est ainsi en repli de 5,2% pour Air France et HOP!. Le long-courrier (- 4,7%) et le court et moyen-courrier (-5,4%) sont tous les deux concernés. Chez KLM en revanche, le nombre de passagers transportés est en hausse de 4%.

Baisse du coefficient d'occupation

De plus, si on exclut Transavia, qui présente une hausse de 21% de son trafic grâce à une "forte hausse de capacité attribuable à Transavia France et au développement de la base de Munich", le trafic passagers d'Air France-KLM se replie de 1,8% en août.

En comparant les données régionales, le faisceau Asie enregistre une baisse de 9,5%, l'Amérique du Nord est en recul de 2,4% ainsi que l'Afrique Moyen-Orient (-0,2%). En revanche, l'Amérique latine (+3,9%) et la région Caraïbes-Océan indien (+4,8%) enregistrent des résultats positifs.

Dans son communiqué, Air France-KLM note également une "légère baisse des coefficients d'occupation", en repli de 1,5%, "en raison d'un déséquilibre croissant entre l'offre et la demande sur les différentes régions du réseau et de la persistance du manque de dynamisme des flux vers la France".

