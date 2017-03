Air France, les grèves reprennent...

Les tensions sociales reprennent à Air France. Et les premiers préavis de grève de l'ère Janaillac commencent à tomber. Certes, le PDG d'Air France-KLM, arrivé début juillet 2016, a traversé la grève d'une semaine des personnels navigants commerciaux (PNC) pendant les dernières vacances d'été (fin juillet-début août) mais le préavis avait été décidé avant son arrivée. Aujourd'hui, après des mois d'accalmie, ce n'est plus le cas.

Trois jours de grève

Ce vendredi, quelques jours seulement après l'ouverture à signature par la direction d'une proposition d'accord sur le nouvel accord collectif des PNC et sur des gardes-fous contre le projet Boost de création d'une nouvelle compagnie à coûts réduits, le SNPNC et l'UNSA, deux des trois syndicats représentatifs qui avaient fait grève l'été dernier ont, en guise de réponse, appelé à trois jours de grève du 18 au 20 mars. Ils contestent les quelques mesures de productivité demandés dans l'accord mais aussi le projet "Boost", qui prévoit de recruter les navigants sur le marché à des coûts qui seraient inférieurs de 35% à ceux d'Air France. Le SNPNC et l'UNSA demandent depuis plusieurs mois son retrait.

Ces deux syndicats ayant cessé de discuter, le texte a été négocié par la direction et l'UNAC, l'autre syndicat représentatif, avant l'échéance du 28 février, date de l'expiration de l'accord collectif des PNC. Ce texte est soumis à signature jusqu'au 15 mars. Il est accompagné d'un autre texte précisant les garde-fous concernant le projet Boost (clauses périmétriques, pas de transfert des PNC d"Air France vers cette nouvelle compagnie, mais des passerelles de Boost à Air France).

Polémqiue sur les salaires

Outre le SNPNC-FO et l"Unsa PNC (46% des voix des navigants), trois autres syndicats non représentatifs ont déposé des préavis de grève d"une durée d'un mois, a précisé à l'AFP un porte-parole du SNPNC.

Un autre préavis de grève a été déposé par d'autres syndicats pour le 7 mars, le jour de l'ouverture des négociations salariales annuelles. Celles-ci s'annoncent encore plus tendues qu'a l'accoutumée en raison de la polémique qui a entouré la hausse de rémunération du Comité exécutif.