Air France réorganise sa direction

Un mois après avoir nommé Franck Terner directeur général au côté de Jean-Marc Janaillac, désormais président de la compagnie aérienne, Air France a annoncé vendredi une vaste réorganisation de sa direction pour "simplifier" son fonctionnement, une évolution marquée par le départ du patron de la branche court-courrier HOP!, Lionel Guérin. A la tête de HOP!, il est remplacé "avec effet immédiat" par l'ancien patron de l'activité cargo Alain Malka. Ce dernier est remplacé au cargo par Elisabeth Hérelier.

Alain-Hervé Bernard, le nouvel homme fort

Alain-Hervé Bernard, responsable du moyen-courrier, est nommé DG des Opérations et Dirigeant Responsable. Il remplacera, dans cette dernière responsabilité, Eric Schramm à compter du 1er janvier 2017. Alain-Hervé Bernard "est chargé de proposer, sous un mois, une organisation qui regroupera les opérations, dont le hub de Paris-CDG qui devra être réunifié", explique Air France. Eric Schramm, est "appelé à d'autres fonctions" à partir du 1er janvier, tandis que sur l'activité long-courrier Bruno Delile "a fait le choix de quitter le groupe", a indiqué Franck Terner dans un communiqué.



Anne Brachet prend la succession de Franck Terner à la tête de la maintenance d'Air France-KLM et conserve "jusqu'à son prochain remplacement" ses fonctions de patronne de la maintenance d'Air France (Air France Industries). A compter du 1er janvier, l'ancienne négociatrice avec les personnels navigants et commerciaux (PNC), Anne Rigail, deviendra directrice générale adjointe Client et sera remplacée par Eric Caron.



Jérôme Nanty, secrétaire général et DG adjoint Ressources humaines d'Air France-KLM, est nommé directeur général adjoint en charge du secrétariat général et du pilotage de la transformation. "Il a la responsabilité de la coordination globale du projet Trust Together", précise Air France dans un communiqué.

Le projet Boost piloté par Pierre-Olivier Bandet

Pierre-Olivier Bandet est nommé Directeur Général Adjoint Programme et Flotte. Il devra proposer sous un mois une organisation regroupant le programme et la gestion de la flotte du groupe Air France.

« Pierre-Olivier Bandet est par ailleurs chargé de préparer la mise en place du projet Boost en conduisant les premiers travaux. Le responsable du projet Boost, qui sera prochainement nommé, sera membre du Comité Exécutif », indique la compagnie.

Sont confirmés dans leurs fonctions, le DRH d'Air France Gilles Gateau, le directeur de la communication Jean-Charles Tréhan et le directeur financier Marc Verspyck dont la priorité est d'"améliorer la compétitivité".