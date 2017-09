Alliance en vue entre Alstom et Siemens pour un "Airbus du ferroviaire"

Va-t-on vers un "Airbus du ferroviaire" pour contrer le géant chinois CRRC? Peut-être. Ce vendredi, au lendemain des révélations de l'agence Bloomberg sur un rapprochement dans le secteur ferroviaire entre Alstom et Siemens, Le Monde annonce que cette opération pourrait être annoncée ce mardi 26 septembre au lendemain des élections allemandes. Selon le quotidien, un conseil d'administration d'Alstom est prévu ce jour-là et l'hypothèse d'un rapprochement entre les deux groupes "bénéficie du soutien des pouvoirs publics français". Après Bourse, Alstom a confirmé des discussions avec Siemens sur un "possible rapprochement" dans les transports.

Siemens pourrait rafler entre 45 et 50% d'Alstom

Interrogé à ce sujet lors du compte rendu du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a répondu que la France ne s'inquiétait pas de voir de grands groupes travailler à des rapprochements si les synergies recherchées ne sont pas obtenues au détriment de l'emploi. Selon Le Monde, Siemens envisage d'apporter à Alstom ses activités ferroviaires, à la fois le matériel roulant et l'activité signalisation - qui seraient valorisés autour de 7 milliards d'euros -, et le groupe français lancerait en échange une augmentation de capital réservée au conglomérat allemand. Dans ce scénario, Siemens pourrait ainsi obtenir, selon la prime qu'il consentirait et les valorisations retenues, entre 45% et 50% du capital d'Alstom.

Fin mai, Henri Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom avait rappelé son intérêt pour participer au mouvement de consolidation dans le ferroviaire:

"Nous avons toujours dit que nous voulions y participer de manière active. Nous sommes plutôt bien positionnés. Notre dynamique est bonne, et nous avons le bilan et la flexibilité capitalistique pour le faire", avait-il dit à La Tribune.

La piste Bombardier toujours activée chez Siemens?

Des porte-parole d'Alstom et de Siemens n'ont pas souhaité commenter ces informations.

Une source proche du dossier a déclaré jeudi à Reuters que Siemens discutait d'une fusion de son pôle ferroviaire avec celui d'Alstom ou du canadien Bombardier et choisirait dans les jours à venir avec lequel des deux il poursuivrait les négociations.

Les analystes de JPMorgan, dans une note publiée jeudi, estiment qu'un rapprochement entre Siemens et Alstom conviendrait mieux d'un point de vue industriel qu'un rapprochement avec Bombardier. En fonction du prix de l'accord, ils estiment que les synergies de coûts entre Siemens et Alstom pourraient plus que compenser les effets négatifs liés à l'activité des matériels roulants en termes de ventes.

JPMorgan évalue que le besoin en capital d'Alstom pour conclure un rapprochement avec Siemens pourrait atteindre 4,5 milliards d'euros, ce qui pourrait être partiellement ou totalement financé par une prise de participation importante de Siemens dans le groupe français.

En Bourse, l'action Alstom jusqu'alors en baisse, a gagné 4,64% à 17h15. A ce niveau de cours, le groupe français est valorisé 7,3 milliards d'euros. A Francfort, à l'inverse, le titre Siemens creuse ses pertes et abandonne 0,68%.