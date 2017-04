Lyft fait bondir sa valorisation alors qu'Uber nage en plein déboires

Les déboires d'Uber tombent à point nommé pour son petit concurrent Lyft, qui est en train d'accélérer son expansion et tente de capitaliser sur son statut d'outsider sympathique. La jeune société de location de voitures avec chauffeur aurait en effet réussi un nouveau tour de table auprès d'investisseurs. Le montant levé, estimé à 500 millions de dollars, devrait lui permettre de dépasser les 7 milliards de dollars de valorisation (Lyft comme Uber ne sont pas cotées en Bourse), rapporte la presse américaine jeudi.

Fin de la traversée du désert ?

Le principal rival d'Uber revient de loin : toutes ses tentatives ces derniers mois pour trouver un acheteur avaient échoué rapportait le New York Times en août dernier, citant la longue liste des groupes approchés sans succès : le constructeur automobile General Motors, les poids lourds du secteur technologique Apple, Google et Amazon, et même Uber et son homologue chinois Didi Chuxing...

Hier, jeudi 6 avril, Lyft se refusait à confirmer ou à démentir ce nouvel apport en capital qui survient alors qu'Uber traverse une passe pour le moins difficile, accumulant faux-pas, controverses et... pertes.

Le nom des investisseurs n'a pas été révélé mais le chinois Alibaba avait déjà participé à des précédents tours de table ainsi que la société de capital risque Andreessen Horowitz.

Lyft fait partie des "licornes", club fermé de startups dont la valorisation dépasse le milliard de dollars et qui ne sont pas cotées en Bourse.

Lyft propose un service de réservation de voiture avec chauffeur très similaire à celui d'Uber, mais il a acquis et cultive une image d'acteur plus responsable socialement, grâce à laquelle il espère se faire une place face au géant de ce secteur.

