Alstom Belfort : le plan de sauvegarde reste d'actualité

Le secrétaire d'Etat à l'Industrie Christophe Sirugue a indiqué lundi à l'AFP que la commande de quinze rames TGV à l'usine Alstom de Belfort à laquelle s'est engagé l'Etat en octobre pour sauver le site industriel serait confirmée "avant la fin du mois.

"Nous confirmerons la commande avant la fin du mois du mois de février", a assuré Christophe Sirugue, précisant qu'il en détaillerait les modalités le 17 février à l'occasion d'un comité de suivi sur ce dossier prévu au ministère de l'Economie.



Selon des informations de presse parues ce lundi, une note des services juridiques de Bercy datant de début décembre et relayée par la lettre spécialisée Mobilettre semblait remettre en cause, pour des raisons juridiques, la faisabilité de cette commande de 15 rames TGV par l'Etat destinées à la ligne Intercités Marseille-Bordeaux, promise dans le plan de sauvegarde.



"Ce que je trouve extraordinaire, c'est que l'on ait aujourd'hui une communication de presse sur une note qui date de début décembre et qui - si je n'en remets pas en cause les éléments - en tout cas repose sur un scénario qui n'est pas celui qui a été retenu par l'Etat", a-t-il commenté. "Ce qui est dit dans la note, c'est que l'Etat financerait directement l'achat des quinze rames TGV, or depuis le début", nous essayons de voir "comment la SNCF peut passer la commande", via un appel d'offres, "sachant que bien évidemment l'Etat financera dans ce cadre-là", a précisé le secrétaire d'Etat.



"Nous restons dans cette hypothèse-là, nous n'en avons pas changé et j'ai un rendez-vous qui est programmé, qui avait déjà été programmé depuis un moment du comité de suivi le 17 février. Je détaillerai les éléments le 17 février donc il n'y a pas d'éléments nouveaux par rapport au cheminement ni en termes de calendrier ni en termes d'information", a conclu le secrétaire d'Etat à l'Industrie.

Pas de remise en cause

Christophe Sirugue a par ailleurs assuré que l'engagement de la SNCF à répondre à un tel appel d'offre restait intact : "le secrétaire général de la SNCF (...) a confirmé qu'il n'y avait pas de remise en cause des éléments qui avaient été convenus", a-t-il soutenu.



La commande n'est "absolument pas remise en cause", avait pour sa part affirmé un peu plus tôt Marie-Guite Dufay, présidente (PS) de la Région Bourgogne-Franche-Comté, rapportant un échange téléphonique lundi matin avec Guillaume Pépy, président de la SNCF.



"Les services de l'Etat travaillent pour que la commande (de 15 rames de TGV) puisse être passée", a déclaré de son côté Hugues Besancenot, préfet du Territoire de Belfort, interrogé à l'occasion du lancement lundi de la modernisation de la voie d'essais du site Alstom de Belfort. La note de Bercy est "une analyse sur une hypothèse qui n'est pas la bonne", a-t-il également argué.



L'Etat, les collectivités locales, SNCF Réseau et Alstom ont signé lundi à Belfort la convention de financement de l'électrification de la voie d'essais de l'usine, qui permettra de faire de ce site le centre européen de maintenance ferroviaire. La création de ce centre faisait partie du plan de sauvegarde de l'usine annoncé par l'Etat en octobre dernier pour éviter le déménagement en Alsace du site historique du constructeur ferroviaire, qui emploie plus de 400 personnes à Belfort. Ces travaux, qui se dérouleront de l'été jusqu'à la fin de l'année 2017, constituent la "première concrétisation" du plan de sauvetage du site, a estimé Hugues Besancenot.



(Avec AFP)