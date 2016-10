Alstom remporte un contrat à 1,3 milliard pour le métro de Dubaï

En difficulté en France, Alstom continue de bien s'exporter. L'entreprise a décroché avec plusieurs partenaires le contrat le contrat pour l'extension du métro de Dubaï en vue de l'exposition universelle de 2020, ce qui devrait rapporter au groupe français quelque 1,3 milliard d'euros. Le projet, aussi appelé Route 2020, devrait relier la ville de Dubaï au site de l'exposition universelle.

Extension de la ligne rouge

Le consortium, qui outre Alstom réunit les groupes Acciona et Gulermak, a été choisi pour concevoir et construire l'extension de la ligne rouge du métro sur 15 kilomètres, dont 3,2 kilomètres en souterrain, et améliorer le système de la ligne actuelle. Dans le détail, l'entreprise fournira et intégrera l'ensemble du système de métro, qui inclut 50 rames, l'alimentation électrique, le système de communication et de contrôle automatique des billets ainsi que les travaux de voie.

"Le projet (...) s'élève au total à 2,6 milliards d'euros. La part d'Alstom représente la moitié de cette somme tandis que les travaux de génie civil, menés par Acciona et Gulermak, en représentent l'autre moitié", précise Alstom dans un communiqué.

(Avec Reuters)