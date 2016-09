Autocars Macron : 40 millions d'euros de chiffre d'affaires... mais combien de pertes ?

3,4 millions de passagers et 40 millions d'euros de recettes pour les autocars dits "Macron": tel est le bilan arrêté à fin juin et diffusé jeudi par l'Autorité de régulation des activités ferroviaire et routières (Arafer) concernant l'activité du secteur depuis sa libéralisation il y a un an et basé sur les données recueillies auprès des cinq opérateurs du marché.

Dans le détail, les entreprises de transport par autocar ont réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 19 millions d'euros au deuxième trimestre de cette année, et de 40 millions d'euros depuis onze mois, précise le régulateur du rail et de la route sur son site internet.

Une croissance exponentielle...

Une croissance certes exponentielle, qui correspond à celle du nombre de voyageurs. En effet, début août, pour le premier anniversaire de sa loi "croissance et activité", l'ex-ministre de l'Economie Emmanuel Macron indiquait que 3,8 millions de passagers avaient été transportés en un an. L'observatoire des transports et de la mobilité évoque quant à lui 3,4 millions entre août 2015 et juin 2016, dont 1,5 million rien qu'au printemps dernier.

Le nombre de villes desservies est passé en trois mois de 150 à 193, les liaisons Lille-Paris, Lyon-Paris et Paris-Rouen restant les plus fréquentées.

...mais à quel prix ? et pour combien d'emplois créés ?

Si le succès semble au rendez-vous, une question demeure : quid des pertes ? Car pour séduire la clientèle, les acteurs se livrent une terrible guerre des prix. Difficile, dans ce contexte, d'être rentable... Transdev en convenait d'ailleurs, lors d'un point presse début juin.

Quoi qu'il en soit, l'Arafer ne précise pas non plus si de nouveaux emplois ont été créés dans le secteur au deuxième trimestre. Le régulateur en avait dénombré 1.200 fin mars, quand Bercy avançait le nombre de 1.500 début août.

Cependant, l'observatoire publiera très prochainement, le 15 septembre, un bilan complet de l'activité réalisée par les autocaristes au 2e trimestre 2016.

(Avec AFP)