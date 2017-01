Autocars Macron : Flixbus sera rentable en 2018, avant Ouibus !

L'autocariste allemand Flixbus entend être rentable en France à court terme, et avant sa concurrente Ouibus, filiale de la SNCF, a indiqué le directeur général de Flixbus France, Yvan Lefranc-Morin, jeudi lors d'une conférence de presse:

"Aujourd'hui, nous ne sommes pas rentables. (...) Nous le serons avant Ouibus (la filiale de la SNCF) c'est sûr, au plus tard en 2018".

Pour cela, Flixbus mise sur l'augmentation du taux de remplissage des véhicules. Selon Yvan Lefranc-Morin, un taux de 65-70% leur permettrait d'atteindre la rentabilité escomptée, contre une moyenne de 60% en 2016 - ce taux pouvant atteindre plus de 80% durant les vacances et jours fériés.

Pour rappel, le modèle économique de Flixbus repose sur un partenariat avec des PME - une cinquantaine en France et plus de 250 en Europe - qui mettent les autocars et chauffeurs à disposition, tandis que Flixbus développe les lignes et commercialise les billets. Flixbus partage les revenus avec ses partenaires, auxquels il garantit un revenu minimum, proche du coût de revient."Il existe donc un risque financier limité, et une espérance de gain élevée", précise Yvan Lefranc-Morin.

L'opérateur, qui s'est implanté en France à l'été 2015 à la faveur de la loi Macron, ne communique pas son chiffre d'affaires ni son résultat net, mais indique avoir transporté 3,3 millions de passagers dans l'Hexagone l'an passé. Et revendique une part de marché supérieure à 50%. Pour 2017, l'objectif est de dépasser les 5,5 millions de passagers, sur un marché estimé entre 6 et 6,5 millions de passagers annuels.

L'opérateur annonce également "une augmentation d'au moins 50% de l'offre globale en France par rapport à 2016: plus de destinations, plus de lignes, plus de fréquences, et bien sûr plus de cars verts sur les routes". Aujourd'hui, les 60 lignes opérées par Flixbus desservent 135 villes. Flixbus veut ainsi "combiner à cette croissance des taux de remplissage qui s'améliorent", a détaillé Yvan Lefranc-Morin.

"A l'échelle du Groupe, la croissance sera tout aussi soutenue cette année", assure Flixbus dans un communiqué, visant "40 millions de passagers transportés sur tout le réseau européen de Flixbus (30 millions en 2016): le cap symbolique des 100 millions de passagers cumulés depuis la création de l'entreprise en 2012 sera atteint".

Le groupe allemand est présent dans 20 pays et dispose de bureaux physiques dans ses huit marchés domestiques: Allemagne, France, Italie, Autriche, Pays-Bas, Croatie, Danemark et Suède. Il compte plus de 1.000 employés en Europe.

Le transporteur a par ailleurs lancé au printemps en France une plateforme de location d'autocar avec chauffeur, nommée FlixBus Location, qui met en relation des particuliers ou professionnels qui cherchent à louer un autocar, avec les autocaristes partenaires de Flixbus, qui perçoit alors une commission. "Flixbus Location est aujourd'hui encore assez marginal", a commenté Yvan Lefranc-Morin, qui évoque toutefois des revenus "qu'on estime pouvoir demain devenir très importants". Et pour cause, ce marché est estimé à 2 milliards d'euros.