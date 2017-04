Corsica Ferries : les principaux cadres vont racheter la compagnie

Les principaux cadres de la compagnie maritime Corsica Ferries vont racheter aux actionnaires actuels, la famille Lota, l'essentiel de leur participation, a indiqué mercredi le président du directoire Pierre Mattei dans un communiqué diffusé sur Twitter.

Ceux qui ont bâti la compagnie, avec et grâce à Pascal Lota, s'engagent aujourd'hui pour l'indépendance et l'avenir de @Corsicaferries pic.twitter.com/XHpYGEMM0z — Pierre Mattei (@petrumatteu) 11 avril 2017

"Après une longue période de réflexion, une large majorité des actionnaires historiques du groupe Corsica Ferries a pris la décision de désengager des affaires sociales", indique-t-il. "Dans ce cadre, Pierre Mattei, président du Directoire de Lota Maritime SA (société qui gère l'exploitation de la flotte Corsica Ferries, ndlr) depuis 1999, et les principaux cadres supérieurs ont proposé à ces actionnaires, qui l'ont acceptée, une offre de reprise partielle de leurs parts permettant d'acquérir le contrôle du groupe."

"Perpétuer l'oeuvre du président"

Jusqu'à présent, Lota Maritime SA était détenue par une holding familiale de droit suisse, propriété des quatre enfants du fondateur Pascal Lota, décédé en 2016. "Le siège social de la Corsica Ferries reste à Bastia, il n'y a pas de changement de gouvernance, la reprise se fait dans la continuité", a précisé à l'AFP une porte-parole du groupe. "Les repreneurs ont la ferme volonté de perpétuer l'oeuvre du président Pascal Lota et de sa famille, de garantir l'indépendance et le périmètre actuel de la compagnie ainsi que de continuer à cultiver ce qui a fait la force et la réussite de Corsica Ferries de nombreuses années", explique Pierre Mattei.

La compagnie aux couleurs jaune et bleu exploite 17 lignes vers la Corse, la Sardaigne et l'île d'Elbe et transporte annuellement environ 3,5 millions de passagers, notamment au départ de Toulon et Nice en France, mais aussi, sous le nom de Sardinia Ferries, au départ de ports italiens comme Gênes ou Livourne. Corsica Ferries, qui exploite 13 navires, a réalisé en 2015, le dernier exercice disponible, un chiffre d'affaires de 225 millions d'euros. Selon le registre du commerce, il a dégagé sur cet exercice un résultat net de 49,3 millions d'euros. La société est cependant régulièrement pointée du doigt par les syndicats des compagnies françaises Méridionale et Corsica Linea comme pratiquant le "dumping social", ces bateaux n'étant pas sous pavillon français premier registre, qui garantit l'application du droit du travail français pour l'équipage.

(Avec AFP)