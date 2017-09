Deliveroo lève 385 millions de dollars pour ouvrir ses propres cuisines

En un peu plus d'un an, Deliveroo a doublé sa valorisation. La licorne britannique a annoncé dimanche soir avoir obtenu 385 millions de dollars (322 millions d'euros) lors d'une nouvelle levée de fonds, confirmant les informations publiées samedi par Sky News. Suite à ce nouveau tour de table, Deliveroo revendique une valorisation "à plus de 2 milliards de dollars" (environ 1,7 milliard d'euros). Sa dernière levée de fonds remonte à août 2016, date à laquelle l'entreprise a levé 275 millions de dollars pour atteindre une valorisation de 1,1 milliard de dollars. Des fonds associés à T. Row Price Associates et Fidelity Management & Research ont participé à ce nouveau tour de table, tandis que DST Global, General Catalyst, Index Ventures et Accel Partners ont accru leur participation, précise Deliveroo.

Créée en 2013 par Will Shu et Greg Orlowski, la société permet de se faire livrer des repas à domicile - en vélo ou en scooter - après avoir passé commande sur l'application. "Avec cette nouvelle levée de fonds, nous allons renforcer nos investissements dans notre projet de cuisines dédiées Deliveroo Editions" explique dans un communiqué le Pdg, Will Shu. L'entreprise a lancé ce projet en avril 2016 à Londres, alors baptisé RooBox, indique TechCrunch. Objectif : ouvrir des espaces de cuisine pour les restaurateurs partenaires dans des zones denses en population, mais désertées par les restaurants. Deliveroo tente ainsi d'optimiser ses temps de livraison - quand les restaurateurs peuvent être présents dans un nouveau secteur, sans avoir à assumer les coûts d'investissements pour l'ouverture d'un autre point de vente. Ce programme existe déjà en Angleterre, Hong Kong, Dubaï, Singapour, Australie et en France, liste Business insider.

Développer de nouveaux marchés

Cette levée de fonds devrait aussi permettre à Deliveroo de renforcer son équipe technique travailler sur l'intelligence artificielle et de nouveaux algorithmes. L'intérêt pour la licorne ? Etudier quel type de nourriture est demandé en fonction des quartiers et donc, déterminer les lieux adéquates pour ouvrir leurs cuisines.

L'entreprise de livraison dit aussi vouloir s'étendre "à de nouvelles villes et métropoles", selon son cofondateur Will Shu. Deliveroo est présent dans une douzaine de pays et dans plus de 150 villes. En dehors de la Grande-Bretagne, où elle opère dans une soixantaine de villes, la société propose également ses services dans huit pays européens, en Australie, à Hong Kong et dans les Emirats arabes unis. En France, où elle a débarqué il y a deux ans, elle affirme compter près de 7.500 livreurs partenaires.

Hausse des pertes en 2016

Si le chiffre d'affaires de Deliveroo a augmenté de 611% l'année dernière, la perte d'exploitation s'est creusée, selon un avis financier publié le 20 septembre par la maison-mère Roofoods. Les pertes sont passées de 30,1 millions de livres à 129,1 millions de livres l'année dernière. La société affichait alors un chiffre d'affaires de 128,56 millions de livres.

Comme Uber, à qui l'autorité des transports à Londres (TfL) a retiré vendredi sa licence, Deliveroo est régulièrement critiqué pour la précarisation de ses livreurs. Certains d'entre eux ont entamé des procédures en justice. En France, les coursiers se sont mobilisés cet été contre la modification à la baisse de leur rémunération. En effet, les livreurs travaillant pour Deliveroo sont contraints d'exercer avec un statut d'auto-entrepreneurs, les empêchant d'avoir droit à un salaire minimum ou à des congés payés.

(Avec agences)