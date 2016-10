Eurotunnel pénalisé par Eurostar au troisième trimestre

Un troisième trimestre mitigé pour Eurotunnel : le groupe a certes annoncé mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 4% par rapport à 2015 (à taux de change constant), mais son activité a été affectée par les attentats en France.

Le réseau ferroviaire voit ainsi son chiffre d'affaires reculer de 11,7%, à 74,1 millions d'euros, résultat selon Eurotunnel "de la baisse du nombre de voyageurs Eurostar liée à l'affaiblissement du segment loisirs après les attentats". En revanche, les navettes ferroviaires Eurotunnel, principale activité du groupe, qui transportent voitures et camions, ont connu une croissance de 4%, avec un chiffre d'affaires de 178,6 millions d'euros.

Pas d'effet Brexit

Concernant une éventuelle influence du Brexit, le groupe explique ne pas avoir été pénalisé par le vote des Britanniques , et "on ne voit aucune corrélation entre une faiblesse de la livre et le fait que le trafic ralentirait", a assuré le PDG d'Eurotunnel Jacques Gounon, invoquant notamment les bons chiffres du trafic des navettes Eurotunnel, notamment pour le transport des camions: "on a des records historiques depuis onze mois d'affilée", a-t-il remarqué.

Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, le recul du chiffre d'affaires du groupe est de 3%, à 902,1 millions d'euros. Les navettes Eurotunnel sont en croissance de 4,5%, à 467,3 millions d'euros, mais le réseau ferroviaire enregistre une baisse de 9%, à 221,1 millions d'euros, et Europorte un repli de 10,9%, à 202,8 millions d'euros.

(Avec AFP)