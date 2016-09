Face à l'arrivée de la low-cost French Blue, Air Austral monte en gamme

Alors que le niveau de concurrence entre Paris et La Réunion sera impitoyable l'an prochain avec l'arrivée d'un cinquième opérateur, French Blue, sur cet axe déjà exploité par Air France, Air Austral, Corsair et XL Airways, la compagnie réunionnaise Air Austral, déjà reconnue pour sa qualité de services, monte en gamme.

"Nous partons du principe qu'à tarif compétitif égal, le client choisira le meilleur produit", a déclaré ce lundi Jean-Marc Grazzini, le directeur général adjoint commercial d'Air Austral. "L'attitude la plus sage (face à l'arrivée de French Blue, NDLR) est de faire le constat, de voir comment cela va se passer entre les annonces et les réalités et essayer de faire en sorte qu'Air Austral garde un certain leadership (nous détenons 48% de parts de marché). Nous avons notre stratégie. Nous verrons qui a raison ou tort. Air Austral a une forte légitimité sur le marché Réunion-Métropole et la clientèle le sait. C'est l'une des raisons pour laquelle nous investissons dans la qualité de services", a-t-il ajouté, en précisant qu'Air Austral, qui a abandonné il y a quelques années le projet de low-cost courrier avec des A380 densifiés, n'avait plus de tel projet aujourd'hui.