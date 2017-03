Forfait jour : ce que propose la SNCF à ses 30.000 cadres

Après 11 table-rondes depuis mai 2016, les négociations entre les syndicats et la direction de la SNCF sur le forfait jours aux 30.000 cadres et agents de maîtrise sont terminées. Ce matin, la direction a ouvert à signature jusqu'au 17 mars son ultime proposition sur ce régime dérogatoire réservé aux salariés "autonomes", dans lequel le temps de travail n'est plus décompté en heures mais en jours, supprimant ainsi le paiement des heures supplémentaires. Pour la SNCF, ce texte permet à l'entreprise de sécuriser juridiquement le cadre de travail de ses cadres, alors qu'un cabinet d'expertise a récemment mis en lumière le travail "excessif" de certains cadres cheminots effectuant jusqu'à 65 heures par semaine.

Si l'accord n'est pas signé, la direction imposera ses mesures de manière unilatérale

Si le texte n'obtient pas de 50% des voix nécessaires à sa validation, la direction imposera de manière unilatérale ses mesures, lesquelles seront moins-disantes par rapport à sa proposition mais sans aller jusqu'à appliquer celles inscrites dans l'accord de branche.

«Notre proposition améliore la situation existante», explique Jean-Marc Ambrosini, directeur des ressources humaines de la SNCF.

Pour les cadres et les agents de haute maîtrise (qualification E) des établissements de production la SNCF propose le maintien du régime des 205 jours de travail auquel ils sont soumis actuellement et l'assortit d'une prime spécifique de 50 euros par mois pour les agents de maîtrise et 100 euros pour les cadres, lesquels peuvent se traduire en 5 jours de repos. Pour les agents des directions centrales et régionales, la SNCF propose 210 jours par an, contre 214 actuellement, sans prime mais avec 4 jours de repos supplémentaires pouvant être monétisés à travers un compte épargne-temps.

S'ajoutent aussi plusieurs dispositions pour prémunir les salariés d'une mauvaise utilisation du forfait jours (régime clair sur les jours de repos, droit à la déconnexion....).

Le sort de l'accord entre les mains de la CFDT et l'Unsa

Le sort du texte repose sur l'Unsa et la CFDT, majoritaires dans l'encadrement. Si ces deux organisations syndicales votent le texte, ce dernier sera validé. Saluant une amélioration substantielle du montant de l'indemnité, l'Unsa s'est néanmoins déclarée "toujours très inquiète sur la mise en application" du dispositif. Son représentant Benoît Vienne souligne notamment que les outils de mesure de la charge de travail "ne sont pas prêts", ce qui fait craindre d'éventuelles "dérives", et que les syndicats n'ont pas connaissance du futur avenant proposé aux salariés éligibles.Il n'est "pas question de donner un blanc-seing" à la direction, prévient-il. Le syndicat va consulter ses adhérents avant d'arrêter sa position le 15 mars. La CGT et SUD, premier et troisième syndicats à la SNCM sont opposés au principe d'un dispositif qui, selon eux, ne règle pas le problème des "dépassements d'horaires endémiques".