L'année démarre fort pour Air France KLM... surtout KLM

Avec 6,85 millions de clients transportés en janvier 2017, contre 6,37 millions en janvier 2016, le groupe Air France-KLM annonce ce mercredi une hausse de 7,5% de son trafic passagers. Des chiffres qui prennent en compte l'activité Air France, KLM, HOP! et Transavia.

Le groupe aérien annonce en outre une hausse du trafic de 5,3% tandis que le coefficient de remplissage reste stable avec une très légère progression de 0,5pt.

Sur l'ensemble de l'année 2016, le trafic d'Air France-KLM avait enregistré une progression de 4%, avec plus de 93 millions de passagers transportés après une année marquée par les attentats à Paris en janvier et en novembre 2015 qui ont lourdement pesé sur la fréquentation de la destination Paris, selon un communiqué du groupe.

La baisse de recette unitaire au siège kilomètre (RSKO) ralentit

Bémol pour ce mois de janvier 2017, les compagnies Air France, KLM, HOP! et Transavia voient leur recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) hors change -et hors Transavia- "en baisse par rapport à l'an dernier, mais dans une proportion moindre que les mois précédents", indique le communiqué.

S'agissant de la seule Transavia, la compagnie low-cost du groupe, elle a transporté 700.000 passagers, un trafic en hausse de 38,6%, qui résulte selon le groupe de la forte hausse de capacité et du trafic résultant de l'ouverture de nouvelles destinations.

Asie et Caraïbes-Océan Indien tirent la tendance

Sur le faisceau Asie, qui souffre depuis des mois des conséquences des attentats qui ont visé la France, le trafic est reparti à la hausse par rapport au mois de janvier 2015 avec 5,6% de passagers en plus (515.000 passagers en janvier 2017, contre 487.000 en janvier 2016).

Autre hausse notable, celle du trafic avec la région Caraïbes-Océan indien a progressé de 6,4% (360.000 passagers contre 338.000 il y a un an). Le trafic avec l'Afrique-Moyen Orient est en légère progression à 2,2% (471.000 passagers contre 461.000 en janvier 2016).

En revanche, celui avec l'Amérique du Nord est à la peine avec seulement +0,8% (527.000 passagers contre 523.000), tandis que celui avec l'Amérique latine chute de 1,2% (271.000 passagers en janvier 2017 contre 274.000 il y a un an).

La compagnie néerlandaise accélère

En janvier 2017, KLM a transporté à elle seule 2,3 millions de passagers, contre 2,1 millions sur la même période il y a un an tandis que les compagnies Air France et HOP! transportaient ensemble 3,8 millions de passagers contre 3,7 millions il y a un an. De fait, si le nombre de passagers transportés par la compagnie néerlandaise KLM est inférieur en valeur absolue, il a enregistré une poussée de 8,6%, contre seulement 2,5% pour les compagnies françaises Air France et HOP!

