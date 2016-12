La low-cost Norwegian obtient une licence aux Etats-Unis

La compagnie aérienne norvégienne à bas coûts Norwegian Air Shuttle a annoncé samedi avoir obtenu une licence aux États-Unis via sa filiale irlandaise, au grand dam des syndicats américains du secteur.



Norwegian, qui offre déjà des vols entre l'Europe et les États-Unis, cherchait depuis trois ans à obtenir le droit de proposer d'autres vols depuis les aéroports américains, ce qui nécessitait que le département des Transports (DoT) reconnaisse sa filiale dans l'Union européenne, en l'occurrence irlandaise. Voici chose faite depuis vendredi soir, après trois années pendant lesquelles Norwegian a répété à quel point cette licence lui était vitale.



"Nous sommes très satisfaits (...) Cela signifie que Norwegian pourra poursuivre son expansion mondiale", a commenté dans un communiqué le directeur général Bjørn Kjos.

Un "précédent dangereux dans l'aviation"

Les compagnies américaines avaient tenté de convaincre Washington de s'y opposer, faisant valoir des risques de concurrence déloyale. Les syndicats du transport aérien ont déploré la décision. Elle "est un affront à une concurrence juste et aboutira en fin de compte à des pertes d'emplois américains", a accusé dans un communiqué le syndicat de pilotes ALPA. Elle "établit un précédent dangereux dans l'aviation", a estimé le syndicat des pilotes de la compagnie Southwest Airlines, qui accuse Norwegian de bénéficier d'un "pavillon de complaisance".



Norwegian, née en 2002 à partir d'une compagnie régionale en faillite, a connu une croissance fulgurante en misant sur la qualité à bas prix, avec une flotte moderne moins gourmande en carburant et sans offrir à ses salariés les acquis sociaux dont bénéficient ceux de compagnies plus anciennes. Après avoir attaqué les marchés du transporteur scandinave SAS, elle a développé avec succès une vaste offre européenne puis long-courrier, vers l'Asie et l'Amérique.



(Avec AFP)