Heetch devra verser plus de 400.000 euros aux taxis, l'application suspendue

La justice a tranché. Le juge du Tribunal correctionnel de Paris a condamné jeudi la startup de mobilité nocturne Heetch, accusée de favoriser l'exercice illégal de la profession de taxi de pratique commerciale trompeuse et d'organisation illégale d'un système de mise en relation de clients avec des chauffeurs non-professionnels, à payer quelque 441.000 euros de dommages et intérêts aux parties civiles. Celle-ci devra en outre payer une amende de 200.000 euros dont 150.000 euros avec sursis. Mathieu Jacob et Teddy Pellerin, les deux fondateurs, devront eux payer 10.000 euros d'amende dont la moitié avec sursis. A cela s'ajoutent 91.000 euros pour les frais de justice.

Dans la foulée, Teddy Pellerin a annoncé la suspension provisoire de l'application, ajoutant que le jugement n'était pas "un signe positif pour l'économie de partage" auprès de notre journaliste sur place.

Teddy Pellerin annonce la suspension de l'application @Heetch après le procès — Mounia Vandecasteele (@MoonVdc) 2 mars 2017

Teddy Pellerin précisé que ce n'est pas la fin de @Heetch l'appli sera modifiée en fonction du jugement — Mounia Vandecasteele (@MoonVdc) 2 mars 2017

Le jugement n'est pas un signe positif pour l'économie du partage estime Teddy Pellerin le fondateur de @Heetch — Mounia Vandecasteele (@MoonVdc) 2 mars 2017

La date du 2 mars avait été fixée le 9 décembre, à l'issue d'un procès de deux jours au tribunal de grande instance de Paris, afin de laisser le temps au juge d'éplucher les dossiers des quelque 1.500 taxis venus se constituer parties civiles. Le parquet, qui ne voit pas en Heetch une application de covoiturage, avait pris des réquisitions sévères : 300.000 euros d'amende contre la startup fondée en 2013 et une interdiction de diriger toute entreprise pendant deux ans contre les deux fondateurs.

Finalement, le juge s'est montré plus clément et a requis une peine minorée par rapport aux réquisitions de la procureure, comme cela avait d'ailleurs été le cas pour UberPop.