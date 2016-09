Le nouveau plan stratégique d'Air France-KLM a un nom : Trust together

"Trust together", c'est le nom du projet stratégique d'Air France-KLM que le nouveau PDG du groupe Jean-Marc Janaillac, présentera le 2 novembre prochain au conseil d'administration, en remplacement du plan Perform de l'ancien PDG, Alexandre de Juniac, qui n'a jamais vu le jour en raison des tensions sociales qu'il a suscitées auprès des syndicats et des salariés. C'est, selon des sources syndicales, ce qu'a indiqué ce jeudi Jean-Marc Janaillac aux responsables syndicaux d'Air France et au work concil de KLM, mais aussi ce vendredi au comité de groupe européen.

Sentiment de défiance

Loin des principes d'amélioration de la performance économique que résument généralement les noms de ces plans stratégiques, un intitulé plaçant comme priorité les relations sociales en dit long sur le sentiment de défiance, voire d'hostilité, qui fracture ce groupe rongé par de multitudes dissensions internes.

Cette défiance est multiplie. Elle est bien visible au sein d'Air France (entre les syndicats et le management, entre les navigants et le personnel au sol...) mais aussi dans les relations qu'entretiennent Air France et KLM et notamment leurs syndicats, en particulier ceux représentants les pilotes. Moins visible, ce sentiment de défiance s'était également installé ces dernières années entre les directions de KLM et d'Air France-KLM, et plus précisément entre Alexandre de Juniac et Pieter Elbers, le président du directoire de KLM.

Rétablir la confiance au sein du groupe constitue de facto l'enjeu majeur du groupe pour espérer lever les oppositions et enclencher des réformes structurelles censées assurer la pérennité d'Air France-KLM.

Les syndicats associés à la réflexion

Jean-Marc Janaillac a assuré qu'il ne monterait pas les catégories du personnel les unes contre les autres et qu'il n'utiliserait pas l'opinion publique. Dénonçant la stigmatisation dont ils estiment faire l'objet depuis deux ans, les syndicats de pilotes n'ont pu qu'apprécier.

S'il a l'ambition de restaurer la confiance, ce plan vise aussi à prendre les décisions stratégiques qui permettront à Air France et KLM de répondre aux enjeux du secteur dans le cadre d'un projet de croissance du groupe.

Le nouveau PDG veut associer les syndicats et les salariés dans la réflexion sur la stratégie en prônant l'écoute et le dialogue. Ils seront auditionnés d'ici à novembre par le Boston Consulting Group (BCG) qui prendra leur avis sur plusieurs sujets stratégiques comme le développement de Transavia, le low-cost long-courrier, les alliances long-courrier. Une enquête plus large auprès de l'ensemble des salariés d'Air France et de KLM est également envisagée, selon certaines sources.

Ces enjeux sont de taille. Le plan stratégique va nécessairement aborder l'éternelle question du secteur moyen-courrier du groupe avec notamment le rôle de HOP et de Transavia, en particulier le développement de l'activité low-cost en dehors des deux pays domestiques, la France et les Pays-Bas.

Certains observateurs se demandent s'il est opportun de maintenir le développement de Transavia en Europe (au motif que le retard pris sur les poids lourds du low-cost ne pourra être comblé) ou s'il n'est pas préférable de se cantonner sur la défense des marchés français et hollandais.

L'équation économique n'a pas changé

Si la réunion avec les syndicats français s'est déroulée dans un climat apaisé, les choses vont forcément devenir plus compliquées quand les discussions aborderont les questions de productivité et de rémunération. Car la problématique d'Air France n'a pas changé : sa compétitivité reste inférieure à celle de ses concurrents et la compagnie française doit prendre les mesures pour rester rentable de manière pérenne quel que soit le niveau du prix du baril afin de financer ses investissements et assurer la croissance du groupe comme le souhaite Jean-Marc Janaillac.

Voir ici le débat du Paris Air Forum sur : Comment rentabiliser le transport aérien de manière pérenne ?

Après la grève des pilotes en juin et des personnels navigants commerciaux fin juillet qui ont fait perdre plus de 100 millions d'euros à la compagnie, Jean-Marc Janaillac a confirmé vouloir donner plus de temps à la discussion afin de prendre en compte les grandes lignes de son projet. Il a confirmé vouloir prolonger l'accord collectif des PNC, qui court jusqu'au 31 octobre, jusqu'en janvier ou février, le temps de négocier un nouvel accord. Il a dit souhaiter négocier dans le même temps avec les pilotes.

Reste une question centrale. Outre le retour à la confiance, les négociations ne pourront aboutir que si direction et syndicats partagent le même constat de la situation économique d'Air France. Or, jusqu'ici, toutes les tentatives ont échoué. Et, les positions de la direction et de certains syndicats sont aux antipodes.