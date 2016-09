Le relookage des Airbus A380 d'Air France une nouvelle fois décalé

C'est un peu l'Arlésienne. Le réaménagement des cabine des Airbus A380 d'Air France est une nouvelle fois décalé. Quand l'ancien PDG d'Air France-KLM, Alexandre de Juniac avait annoncé ce projet en juin 2014, le premier appareil relooké devait être achevé à l'hiver 2017. Début 2016, le du PDG d'Air France, Frédéric Gagey, avait plutôt évoqué l'année 2018 sans plus de précision. Ce mardi, au salon du tourisme IFTM Top Resa, le même Frédéric Gagey a encore décalé la date.

«C'est un chantier que nous devrions lancer en 2019 », a-t-il déclaré, ce mardi lors d'un point presse au salon du tourisme IFTM Top Resa.

Investissement de 150 à 200 millions d'euros

Interrogé en aparté, il n'a pas souhaité apporter plus de précisions.. En fait, la direction n'a pas encore tranché sur le type d'aménagement exact, notamment sur la taille de chaque classe de service. Ce point est crucial pour l'économie des lignes. Vu le coût de ce réaménagement (entre 150 et 200 millions d'euros), Air France n'a pas intérêt de se tromper. Air France a préféré donner la priorité au réaménagement des A330, à partir de l"hiver 2017-2018.

Reconfiguration des A330

Une fois, la décision prise, Air France compte reconfigurer ses 10 A380 d'ici à 2020. Ce n'est qu'à ce moment là donc que les passagers de classe affaires pourront disposer d'un siège convertible en lit horizontal comme c'est le cas aujourd'hui sur une partie des B777 (44 exemplaires disposeront du produit Best mi 2017, il y en a 36 aujourd'hui) et demain sur les B787 et A350 mais aussi sur les A330 qui seront reconfigurés.

Ce décalage retarde «la continuité dans la montée en gamme de la compagnie » qui justifiait la reconfiguration des A380.

Pour rappel, le concept d'un siège convertible en lit a été introduit par British Airways en 1999.