Les détenteurs du passe Navigo vont pouvoir utiliser Autolib'

Les détenteurs d'un passe Navigo auront accès à partir de mi-avril au service d'auto-partage Autolib', disponible dans 90 communes d'Ile-de-France, a annoncé au Journal du Dimanche le vice-président (LR) de la région chargé des Transports, Stéphane Beaudet. "Nous souhaitons que Navigo devienne un passe multimodal, utilisable de la façon la plus large possible. Dans les semaines qui viennent, les Franciliens pourront donc se servir de leur passe pour payer leur location d'Autolib'", a-t-il déclaré au journal. Une convention entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif) et Autolib'Métropole doit être signée prochainement en ce sens.

Etre facturé en fonction de la consommation

Par ailleurs, le conseil d'administration du Stif va débloquer 10 millions d'euros pour "le financement des dernières études" en vue de la mise en place du post-paiement en 2018, a indiqué à l'AFP un porte-parole du Stif. Ce mode permettra aux usagers faisant ce choix d'être facturés à la fin du mois en fonction de leur consommation. Depuis le 17 janvier, les Franciliens détenteurs d'une carte Navigo peuvent déjà prendre une navette fluviale de Batobus sur la Seine à un tarif préférentiel.

(avec AFP)