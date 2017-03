Les retards des trains font perdre 1,5 milliard d'euros par an à l'économie

Un coût économique certain. Chaque année, les voyageurs perdent deux milliards de minutes à cause des retards des trains en France selon les calculs de l'Autorité de la qualité de service dans les transports (AQST), une instance autonome du ministère chargée des Transports. Plus des deux tiers de ces pertes de temps concernent les travailleurs des banlieues d'Île-de-France et les grandes agglomérations françaises.

Ces manques de ponctualité conduisent à "une perte de valeur économique pour la collectivité nationale de l'ordre de 1,5 milliard d'euros par an", indique l'AQST dans un communiqué.

Les TGV et Intercités bien plus ponctuels que les trains du quotidien

Une comparaison internationale, menée par l'Autorité, place la France dans la moyenne des pays de l'Ouest de l'Europe en ce qui concerne la ponctualité de ses TGV et Intercités. En revanche, l'Hexagone est bien moins performantes pour ce qui est des "trains du quotidien" gérés par la SNCF, autrement dit les TER et les trains de banlieue en Île-de-France. L'Hexagone se situe ainsi dans le dernier tiers du classement pour ces deux catégories.

| Lire TGV : la SNCF va indemniser tout retard au-delà de 30 minutes

Suite à un colloque sur la ponctualité ferroviaire organisé début mars par l'AQST, des pistes de bonnes pratiques ont émergé du débat, notamment la systématisation des comparaisons internationales. L'enjeu est également d'améliorer les infrastructures, notamment "un redéploiement des priorités des types d'investissement en faveur des nœuds et lignes proches de la saturation serait souhaitable pour améliorer la ponctualité ferroviaire", souligne l'Autorité.

>> Lire aussi SNCF : le prix moyen du train baisse et revient au niveau de 2010, à 48 euros