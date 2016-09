LGV : l'Etat doit arrÃªter de financer de nouvelles lignes selon le SÃ©nat

Les sénateurs veulent mettre un coup d'arrêt aux créations de lignes à grande vitesse (LGV). Selon un rapport publié jeudi, ils recommandent à l'Etat de "geler pendant une quinzaine d'années le financement des nouveaux projets" en préconisant de se concentrer sur "la modernisation des réseaux existants".

Plusieurs projets de LGV sont donc pointés du doigt : les lignes Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax, Poitiers-Limoges (dont la déclaration d'utilité publique a été annulée par le Conseil d'Etat) et Montpellier-Perpignan "apparaissent comme des investissements excessifs" affirme le rapport, qui demande donc leur report.

A la place, les huit sénateurs de droite et de gauche qui ont participé à l'étude préconisent "d'investir massivement" pour améliorer et renouveler le réseau ferroviaire existant. Pour l'instant, le budget de ce poste est d'environ 2,5 milliards d'euros par an, et devrait passer à 3 milliards d'euros d'ici 2020. Selon les sénateurs, il est "indispensable de dégager 1 à 2 milliards (d'euros, ndlr) supplémentaires" chaque année.

Le retour de l'écotaxe ?

Par ailleurs, le rapport s'attaque également à la question de la dette de SNCF Réseau, qui dépasse 44 milliards d'euros. D'après ses rédacteurs, il faudrait une "reprise, même partielle de la dette de SNCF Réseau" ou "ou son cantonnement dans une structure dédiée" afin de "redonner des marges de manoeuvre" à l'entreprise publique.

Enfin, les sénateurs constatent que les crédits alloués aux rails, routes et canaux sont "insuffisants pour faire face aux engagements souscrits". Pour permettre à l'Agence de financement des infrastructures de transports de disposer d'un meilleur budget, ils préconisent une...."écotaxe" sous la forme d'une redevance ou d'une vignette pour les poids lourds, une idée qui ressemble à s'y méprendre au projet enterré par le gouvernement en octobre 2014.

(Avec AFP)