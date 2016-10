Loi Grandguillaume : taxis et VTC font front commun

C'est une première. Huit représentants de chauffeurs de taxis, de VTC et de grande remise ont co-signé un courrier commun adressé ce vendredi aux sénateurs en prévision de l'étude de la proposition de loi (PPL) Grandguillaume en commission développement durable le 19 octobre. Dans cette lettre que s'est procurée La Tribune (cf ci-dessous), les syndicats dénoncent le lobbying de "certaines plateformes", arguant que celles-ci défendent leurs propres intérêts et non pas ceux des chauffeurs.

Pour rappel, Uber a en effet lancé cette semaine une opération de sensibilisation à l'intention du public, des passagers et des chauffeurs, en se positionnant contre la PPL. L'entreprise est surtout hostile à la disparition du statut de Loti pour les chauffeurs partenaires des plateformes, lesquels seront désormais soit VTC soit Loti.

Plateformes cherchent compromis ?

En revanche, les plateformes membres de la FFTPR (SnapCar, Allocab, Marcel, Chauffeur-Privé) sont plus mesurées, tentant de faire entendre leurs voix, pour trouver un compromis sur certains points. Comme l'explique Bertrand Altmayer, co-fondateur de Marcel à La Tribune, elles souhaitent notamment avoir l'assurance que les chauffeurs capacitaires (dits Loti) auront le temps d'obtenir une équivalence "sans douleur' de chauffeur VTC professionnel.

A l'oral, Laurent Grandguillaume assure qu'il y aura bel et bien une période de transition jusqu'en 2018. Elles voudraient en outre que les examens ne se fassent pas dans les CMA (chambres des métiers et d'artisanat), dont l'assemblée permanente est actuellement présidée par Alain Griset, aussi président de l'Union nationale des taxis et signataire de la lettre aux sénateurs. Ce à quoi Laurent Grandguillaume répond qu'il s'agit d'une présidence tournante, et qu'Alain Griset ne sera plus à la tête de cette assemblée d'ici la fin de l'année. La FFTPR insiste cependant et trouverait qu'une solution comme celle des chambres de commerce et d'industrie (CCI) serait plus "neutre". "Que dirait-on si l'on imposait les examens des taxis dans un centre dirigé par un responsable d'Uber?", interroge Bertrand Altmayer. Enfin, la partie "pratique" de l'examen de VTC, en plus du volet théorique, les taraude également.

Une approbation commune pour les chauffeurs

Reste que, si les plateformes semblent insatisfaites, au moins en partie, les syndicats de chauffeurs signataires de la lettre disent soutenir en tout point la proposition de loi du député socialiste de Côte d'Or Laurent Grandguillaume:

"Il ne peut y avoir de proposition de loi plus légitime et consensuelle que celle-ci, puisqu'elle est le fruit de longs mois de travaux entre les principaux acteurs du transport de personnes pour apporter des règles équilibrées et acceptées par l'ensemble des acteurs vertueux et responsables dudit secteur".

Un revers pour les plateformes. Ou en tout cas, voilà de quoi alimenter le débat.