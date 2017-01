Londres : grève géante dans le métro

Le métro de Londres, le plus vieux du monde (créé en 1863), ne circule quasiment plus depuis dimanche soir. En raison d'une grève, la plupart des stations de la zone 1 (hyper-centre) sont fermées et seuls quelques trains circulent. Les Londoniens doivent donc se rabattre sur des bus bondés, leur vélo ou leur voiture, créant de nombreux embouteillages autour et dans la capitale.

Démarré depuis de long mois, le conflit entre les syndicats et la régie des transports de Londres (TFL) perdure. Il porte sur la suppression de postes et de guichets dans les stations prévue dans le cadre de la modernisation du réseau. Les grévistes dénoncent particulièrement le remplacement des guichets par des distributeurs automatiques.

"Piège mortel"

"Ce mouvement social nous a été imposé par des suppressions d'emploi sauvages qui ont transformé le métro londonien en piège mortel", a souligné le secrétaire général du puissant syndicat RMT, Mick Cash. Avec un autre syndicat, il explique que 800 postes "cruciaux pour la sécurité dans les stations" ont été supprimées.

Le nouveau maire de Londres, Sadiq Khan, doit à son tour gérer ce délicat dossier qui avait démarré sous son prédécesseur, le conservateur Boris Johnson. Pour l'élu travailliste, la grève est "totalement inutile". En plus de ce mouvement social du "Tube", l'agglomération londonienne pourrait encore se voir paralysée toute cette semaine avec une nouvelle grève des employés de Southern Railways. la compagnie qui relie Londres au sud-est de l'Angleterre. Les syndicats protestent contre la volonté de la direction de confier aux seuls conducteurs la fermeture des portes des trains.

Le secteur aérien est lui aussi concerné : des milliers de membres du personnel navigant de British Airways doivent également observer un mouvement social mardi et mercredi en raison d'un conflit portant sur les salaires des nouveaux embauchés depuis 2010.

(Avec AFP)