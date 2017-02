Lufthansa et Etihad renforcent leur coopération

Un mois après avoir conclu un accord sur Air Berlin, (une compagnie allemande en difficulté dans laquelle Etihad possède près de 30% du capital), et un accord de partage de codes sur quelques destinations, le groupe aérien d'Abu Dhabi et le groupe Lufthansa, ont annoncé ce mercredi un renforcement de leur coopération, sans liens capitalistiques. Un renforcement annoncé dans La Tribune début janvier.

Accord dans la restauration à bord

Ces nouveaux accords portent sur la restauration à bord, la maintenance, des accords de partages de codes. Etihad a ainsi signé un protocole d'accord pour utiliser les prestations de restauration à bord LSG Sky Chefs, la filiale catering de Lufthansa, dans 16 pays, en Europe, Asie et en Amérique du Nord et du Sud.

Un autre protocole d'accord porte sur la maintenance des avions. Etihad et Lufthansa Techniks vont ainsi «explorer » les possibilités de coopération à mettre en place dans cette activité. Les deux groupes vont faire de même dans le fret ou d'autres services.

Dans les mêmes terminaux à Francfort et Munich

Enfin, les deux compagnies ont confirmé la mise en place d'un accord de code-share annoncé en décembre. La compagnie aérienne allemande placera son code sur deux vols quotidiens d'Etihad, entre Abu Dhabi et Francfort, ainsi que sur deux vols quotidiens entre Abu Dhabi et Munich. En retour, Etihad pourra commercialiser les vols de Lufthansa entre Francfort, et Rio de Janeiro au Brésil, et Bogota en Colombie. Pour améliorer les transferts de passagers, Etihad va s'installer dans les terminaux de Lufthansa dans les aéroports de Francfort et de Munich.