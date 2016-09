Où en est le "Grand Paris du bus" de Valérie Pécresse ?

Le Syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif) lancera lundi une consultation en ligne sur son projet de refonte de l'offre de bus à Paris et dans la région, pour "co-construire le Grand Paris des bus avec les Franciliens", a annoncé vendredi Valérie Pécresse, présidente de la région et du Stif.

"Nous voulons une vaste concertation qui commence dès aujourd'hui sur Internet et que nous allons poursuivre dans les prochains mois au fil de rencontres sur le terrain", a déclaré Valérie Pécresse au Parisien. Le site www.grand-paris-des-bus.fr affichait samedi le message "rendez-vous le 19 septembre pour découvrir le projet et donner votre avis".

Une trentaine de lignes modifiées

Le Stif a précisé à l'AFP que la consultation concernerait dans un premier temps les 59 lignes de bus parisiennes, dont le plan n'a presque pas changé depuis 70 ans. Une trentaine de lignes seront ainsi modifiées. Puis, à partir du 5 octobre et jusqu'au 5 novembre, cette consultation en ligne sera élargie à l'ensemble de la région.



Concrètement, une carte interactive permettra de comparer le réseau actuel avec le projet du Stif, qui vise notamment à mieux desservir les arrondissements périphériques et les communes voisines, pour tenir compte de la démographie et de l'emploi. Dans le même temps, des réunions publiques avec les usagers seront organisées, ainsi qu'un séminaire régional programmé le 18 octobre.

Vote le 7 décembre et mise en œuvre dès 2017

Le projet de "Grand Paris des bus" sera ensuite soumis au vote du conseil du Stif le 7 décembre, pour une mise en œuvre étalée entre 2017 et 2020 - la refonte du réseau intra-muros étant prévue pour septembre 2018.



Ce plan inclut la commande de 1.000 nouveaux bus d'ici 2020 promis par Valérie Pécresse durant la campagne des régionales de décembre 2015 et destinés en priorité aux départements de la grande couronne.

"Rien que pour 2017, il y aura un renfort d'offre de 5%, ce qui représente un investissement supplémentaire de 30 millions d'euros", a-t-elle précisé.





Lire aussi : Pécresse lance son Très Grand paris des Mobilités

(Avec AFP)