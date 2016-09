Paris veut créer 10.000 places de parking d'ici 2020

La région Ile-de-France souhaite créer 10.000 places dans les Parcs Relais, ces parkings situés aux abords des gares, d'ici 2020, afin de faciliter l'accès des automobilistes aux gares et de favoriser la multimodalité. La présidente de la région, Valérie Pécresse, soumettra cette mesure au vote des élus du Conseil du Syndicat des Transports d'Ile-de-France (Stif) le 5 octobre, a indiqué le Stif jeudi dans un communiqué.

"Je veux redonner à la voiture toute sa place dans cette chaîne de déplacement quotidien car c'est un maillon important qu'il ne faut plus stigmatiser de manière dogmatique mais qu'il faut au contraire réintégrer dans la politique globale de mobilité", a expliqué Valérie Pécresse dans ce communiqué.

17.000 places à ce jour

Les Parcs Relais sont des parkings situés dans les gares et réservés aux automobilistes qui souhaitent ensuite emprunter les transports en commun. En contrepartie d'un abonnement, les utilisateurs bénéficient d'une place de parking garantie. Il existe aujourd'hui 17.000 places de stationnement en Parcs Relais.

L'objectif de la Région est de créer 3.000 places à l'horizon 2017 et 7.000 places supplémentaires d'ici 2020. 75 millions d'euros seront consacrés à ce projet, dont environ 50 millions en subvention directe par le Stif.

Afin de favoriser l'intermodalité, les nouveaux Parc Relais seront équipés de places réservées pour les covoitureurs, qui auront des avantages tarifaires. Les plus visibles seront aussi réservées à l'autopartage. En outre, ces espaces seront équipés de points de charge gratuits pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Et si le besoin est avéré, des stations Véligo seront intégrées et pourraient potentiellement devenir des points de location longue durée.

(Avec AFP)