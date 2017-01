Pour détourner les jeunes du covoiturage, la SNCF lance les voyages illimités en train

C'est Le Parisien qui révèle l'info ce mardi : la SNCF va lancer d'ici quelques jours une carte qui permettra aux 16-27 ans de voyager de manière illimitée dans les TGV et les Intercités. La "happy card" devrait coûter 79€ par mois, avec un engagement minimum de trois mois.

L'inscription se fera via internet : "une fois enregistré, il suffira de présenter une pièce d'identité aux contrôleurs pour justifier que vous être bien abonné" explique le quotidien. Plusieurs limites sont néanmoins posées : la réservation d'une place dans les TGV demeure obligatoire, et les détenteurs de la carte ne pourront bloquer un siège qu'un mois avant le départ du train, contre trois mois pour les autres clients. Enfin, les places "happy card" seront limitées dans les trains circulant en heures de pointe.

Rendre le train plus attractif

Cette nouvelle offre s'inscrit dans la lignée de l'offre IDTGVMax, lancée en janvier 2015. Pour 64,99 euros mensuels (59,90 euros au moment du lancement), les usagers peuvent voyager à volonté sur le réseau IDTGV, comportant une quarantaine de lignes. Limitée à 10.000 abonnements - tous épuisés - la formule est un succès, d'où peut être la volonté d'élargir l'offre avec la "happy card".

De plus, en visant les 16-27 ans, la SNCF compte bien reprendre des parts au covoiturage et aux voyages en bus. Une récente étude de l'Arafer, l'autorité régulatrice des transports, montre que les 18-25 ans représentent 21% des voyageurs des "cars Macron", alors qu'ils ne représentent que 10% de la population. En outre, le rapport note que le covoiturage reste le "principal mode de report pour les plus jeunes, les étudiants et les personnes sans activité professionnelle" devant le train, et cela en raison du prix avantageux. Un arbitrage que la compagnie ferroviaire espère bien bousculer avec cette "happy card".