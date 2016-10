Qatar Airways attaque Airbus : "Boeing fabrique les meilleurs avions", dit son PDG

Le PDG de Qatar Airways a eu une nouvelle fois des mots très durs à l'égard d'Airbus. Non content d'avoir signé une commande de 18,6 milliards de dollars avec Boeing, Akbar Al-Baker a dézingué l'avionneur européen.

"Boeing a commencé à construire des avions avant tout le monde. Ils fabriquent les meilleurs avions, même si leurs concurrents ne vont pas apprécier que je le dise", a-t-il déclaré ce vendredi à Washington, lors de la conférence de presse annonçant le contrat signé avec Boeing, où ont fusé les piques contre Airbus.

Pas d'annulation de commandes

"Le but n'est pas de montrer du doigt Airbus ou de l'humilier. Nous avons et gardons des relations étroites avec Airbus et continuons à recevoir les appareils Airbus pour lesquels nous avons passé commande", a toutefois relativisé le dirigeant par la suite dans des déclarations à l'AFP.

Si l'on prenait ses déclarations au sérieux, celles-ci s'apparenteraient à un aveu d'incompétence dans la mesure où Akbar Al-Baker a acheté un grand nombre d'Airbus, des A380, des A350, des A330, des A320.... En fait, ses propos semblent surtout traduire son mécontentement face au retard pris par Airbus dans son calendrier de livraisons des avions A320 et A350.

Boeing boit du petit lait

Plus que les commandes de 787 et de 777, c'est la lettre d'intention pour l'achat de 60 B737MAX qui est l'information la plus importante. Car elle porte un coup du à l'avion concurrent d'Airbus, l'A320neo que Qatar Airways avait commandé. La compagnie du Golfe en était même la compagnie de lancement. Mais les difficultés du motoriste américain Pratt & Whitney ont eu raison de la patience d'Akbar Al-Baker. Lui qui n'avait pas acheté un seul monoucouloir à Boeing depuis 15 ans a acheté des B737MAX. Chez Boeing on savourait ce revers infligé à l'A320.

Ray Conner, le directeur de la division aviation civile du groupe de Chicago, n'a d'ailleurs pas hésité à assimiler cette commande inédite à un retour au bercail de Qatar Airways après une incartade ayant mal tourné.

Des décisions qui ont rendu Airbus dingue.

Ce n'est pas la première fois qu'il tire à vue sur Airbus. En juin 2014, il avait décalé la livraison de ses A380 pour des raisons mineures de finition, notamment au niveau de la moquette. Rebelotte quelques mois plus tard, en décembre 2014. Quelques jours avant la prise de livraison du 1er A350 d'Airbus, il avait repoussé la date de la réception de l'avion pour des raisons inconnues. Il fut livré quelques jours plus tard puis célébré début janvier à Doha à l'occasion d'une cérémonie fastueuse. Du jamais vu pour un avion. Peut-être qu'Airbus construit-il lui aussi de bons avions...

Lire ici : Qatar Airways trouve à redire sur la moquette de l'A380

Qatar Airways va rendre Airbus dingue avec le report de l'A350