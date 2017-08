Ryanair se démène pour contrer la reprise d’Air Berlin par Lufthansa

Michael O'Leary, le directeur général de Ryanair, continue son lobbying médiatique pour dénoncer le processus de de reprise d'Air Berlin, en redressement judiciaire depuis la semaine dernière, qui favorise Lufthansa. Alors que les actifs de la compagnie devraient être vendus à deux ou trois acheteurs selon le président du directoire d'Air Berlin Thomas, parmi lesquels Lufthansa se taillerait la part du lion, Ryanair se dit prêt à racheter la totalité d'Air Berlin à condition d'avoir accès à davantage de données financières de la compagnie allemande, a dit à Reuters Michael O'Leary.

"Nous serions très heureux de soumettre une offre sur la totalité d'Air Berlin, qui est essentiellement un transporteur concentré sur le court-courrier intra-européen", a-t-il ajouté lors d'un entretien à Reuters. "Mais nous ne connaissons pas l'ampleur de la restructuration qu'il faudra mettre en oeuvre ni combien d'argent perd la compagnie et ni non plus pourquoi elle perd autant d'argent sur un marché où nous en gagnons", a poursuivi Michael O'Leary.