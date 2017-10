Taxify débarque en France, va-t-il tuer Uber ?

La guerre est déclarée ! Taxify débarque en France... Cette start-up estonienne ne paye pas de mine avec son jeune PDG d'à peine 23 ans, et pourtant, elle ambitionne ni plus moins de casser le marché d'Uber.

C'est ce jeudi 5 octobre à 10h que la plateforme VTC Taxify sera activée à Paris. La principale nouveauté réside notamment dans la commission prélevée sur la course du chauffeur qui sera de 15% seulement, contre 25% chez Uber. Pour les VTC, l'arrivée de Taxify est une excellente nouvelle, elle va permettre de mettre Uber en concurrence là où il était en situation de quasi-monopole.

Un contexte réglementaire complexe

L'arrivée de Taxify arrive dans un contexte réglementaire français particulièrement compliqué. Les grandes plateformes VTC sont inquiètes de l'application de la loi Grandguillaume qui oblige les chauffeurs à valider une formation spécifique indispensable à la licence VTC, et ce, dès le 1er janvier prochain. Or, cette formation est sanctionnée par un examen qui s'avère difficile. Les opérateurs craignent que 40% des chauffeurs VTC français soient privés du droit d'exploitation au 1er janvier. Les plateformes devront alors batailler pour récupérer les chauffeurs qui seront encore sur le marché. Taxify pense avoir un avantage compétitif majeur avec cette commission de 10 points inférieure à celle d'Uber et ainsi disposer d'une flotte de VTC plus importante. D'après Taxify, des milliers de chauffeurs auraient d'ores et déjà téléchargé l'application.

Le secret de Taxify réside dans la très grande frugalité de son modèle économique. Avec seulement 170 employés, la société fondée en 2013 est déjà implantée dans 18 pays dont l'Europe de l'Est, mais également en Asie, en Afrique et même au Mexique. Elle compte près de 2,5 millions d'utilisateurs.

La guerre Didi-Uber en toile de fond...

Derrière Taxify, c'est surtout l'arrivée de Didi qui se trame puisque la puissante plateforme chinoise est entrée dans le capital de la start-up estonienne en août dernier. Didi est autrement plus important que sa jeune recrue puisqu'il revendique près de 400 millions d'utilisateurs. Pour Taxify, un tel allié est stratégique puisqu'il constitue un levier de financement, mais il pourrait également s'avérer être un gisement de technologies notamment sur l'intelligence artificielle. Didi, lui, veut se positionner comme le concurrent principal d'Uber qu'il a évincé de Chine en 2016 en rachetant les activités de l'Américain tout en laissant ce dernier prendre 20% de son capital...