TER en Paca : la SNCF prête à poursuivre les discussions avec Estrosi

"Je suis prêt à poursuivre ces discussions qui sont déjà allées assez loin".

Le directeur national des trains express régionaux (TER) à la SNCF Franck Lacroix a indiqué jeudi à l'AFP être ouvert au dialogue avec Christian Estrosi, après que le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a annoncé la rupture des négociations de sa nouvelle convention TER. Il assure avoir "proposé à M. Estrosi d'aller au-delà du cadre contractuel" pour réduire sa facture en 2016.

Le président de la région refuse de payer les 291 millions d'euros prévus par la convention actuelle et réclame un rabais de 36 millions en raison notamment des nombreuses grèves et du manque de conducteurs qui ont affecté le trafic ferroviaire dans sa région depuis janvier.

2016, une année difficile

"On a des discussions qui ont été largement engagées autour du montant de cet exercice", répond le directeur des TER, qui reconnaît que 2016 est "une année particulièrement difficile, avec notamment la question des grèves". Pour la prochaine convention, "on sait qu'on doit baisser la facture pour les régions, c'est tout à fait notre intention, reste ensuite à définir la trajectoire, il faut qu'on arrive à le faire ensemble", expliqué-t-il.

Accélérer l'ouverture à la concurrence

Alors que M. Estrosi souhaite accélérer l'ouverture à la concurrence de ses transports régionaux, M. Lacroix rappelle que "de toute façon les acteurs s'y préparent, nous parmi d'autres". "Une convention, quand on arrive au terme du monopole, ça ne constitue pas un piège pour les régions", assure-t-il.

Pour améliorer la performance des TER, objet des critiques du président de Paca, le directeur des TER signale que "des actions sont en train de se déployer" et qu'il ira en "présenter le détail à la région avant la fin du mois". Dans l'immédiat, la SNCF va "redéployer 35 nouveaux conducteurs pour rétablir le service au niveau normal dès le 6 novembre (comme) je (m'y) étais engagé auprès de M. Estrosi", précise-t-il. Au-delà de cette échéance, il y aura "un travail centré sur les trains en irrégularité chronique", poursuit-il, ajoutant "qu'en Paca il y en a 30, on les connaît, on les a ciblés".

