Transports en commun : Keolis resigne avec Lyon

L'opérateur de transports Keolis a annoncé lundi avoir obtenu le renouvellement de son contrat pour l'exploitation du réseau de transport en commun de Lyon pour une durée de six ans. Keolis a été choisi au terme d'une procédure de près de 24 mois pour ce contrat de délégation de service public qui débutera le 1er janvier 2017, précise l'entreprise dans un communiqué. Cela devrait générer un chiffre d'affaires cumulé de 2,2 milliards d'euros. En 2015, la société a dégagé un chiffre d'affaires de 370 millions d'euros.

Vitrine de l'expertise multimodale

"Premier contrat en termes de chiffre d'affaires et de fréquentation de Keolis, le réseau de transport lyonnais constitue une véritable vitrine de l'expertise multimodale et de l'efficience opérationnelle du groupe, notamment pour son développement à l'international", relève la société.



Le réseau, qui emploie 4.400 salariés, dessert 73 communes et assure jusqu'à 1,7 million de voyages quotidiens. La fréquentation sur ses 4 lignes de métro, 5 lignes de tramway, 2 lignes de funiculaire et plus de 130 lignes de bus et trolleybus, a augmenté de plus de 18% en 4 ans. Le réseau "détient le record national de l'utilisation des transports collectifs avec plus de 350 voyages par an par habitant", relève Keolis.



Opérateur sortant du réseau de transport en commun lyonnais TCL, Keolis a lancé à Lyon début septembre, en partenariat avec le spécialiste des solutions de mobilité innovantes Navya, un service de navettes autonomes, électriques et sans conducteur destiné à être expérimenté pendant un an dans le nouveau quartier de Confluence.

(Avec AFP)