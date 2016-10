Turkish Airlines réduit la voilure en France cet hiver

Impactée par les conséquences sur le tourisme de plusieurs attentats et de la tentative de coup d'Etat en Turquie, Turkish Airlines souffre et réduit la voilure.

"Nous sommes déterminés à poursuivre notre croissance à deux chiffres mais malheureusement pas cette année », le président de Turkish Airlines, Ilker Ayci, lors d'une conférence de presse à Istanbul

Desserte de Bordeaux suspendue

En août, le nombre de touristes a par exemple chuté de 38%. La compagnie a décidé de suspendre temporairement, pour l'hiver, certains vols en direction du sud de l'Europe dont Bordeaux, Genève Pise et Gêne. Selon Tour Hebdo, le nombre de vols par jour entre la Turquie et l'Europe vont passer cet hiver de 400 à 300. En France, la fréquence des vols sera réduire vers Lyon, Marseille, Nice, Mulhouse/Bâle et Toulouse. A Paris, les six vols par jour sont maintenus. Une bonne nouvelle pour Air France qui souffrait de cette compagnie, jugée plus redoutable encore que les compagnies du Golfe.



Grosses pertes

Après avoir été l'une des rares compagnies aériennes à réaliser des profits, Turkish Airlines a enregistré 647 millions de dollars (577 millions d'euros) de perte au premier semestre, un résultat qui ne prend pas en compte les conséquences du putsch avorté survenu le 15 juillet. Une perte colossale alors que la quasi-totalité des compagnies aériennes affichent de gros bénéfices en raison de la relative faiblesse des cours du pétrole.

En 2016, le trafic devrait progresser modestement. Il devrait s'établir à 63,4 millions contre 61,2 millions en 2015, selon l'AFP.