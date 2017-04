Uber : 2,8 milliards de dollars de pertes malgré un nombre de courses doublé

Des pertes astronomiques qui représentent près de la moitié du chiffre d'affaires d'Uber. Le "startup" spécialisée dans la mise en relation de chauffeur de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) et de passagers a annoncé une perte nette, hors cession de ses activités en Chine, de 2,8 milliards de dollars, tandis que son chiffre d'affaires est ressorti à 6,5 milliards de dollars (6,1 milliards d'euros).

Uber a confirmé des chiffres précédemment dévoilés par l'agence Bloomberg News. Uber, qui n'est pas coté en Bourse, n'est pas tenu de publier régulièrement ses comptes.

"Nous sommes heureux d'avoir une activité saine et en expansion ce qui nous donne la marge de manoeuvre requise pour réaliser les changements que nous savons nécessaires en matière de direction et de gouvernance et en ce qui concerne notre culture, notre organisation et nos relations avec nos chauffeurs", a affirmé la responsable des activités d'Uber en Amérique du nord, Rachel Holt, dans un courriel à l'AFP.