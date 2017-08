Uber : le PDG d'Expedia Dara Khosrowshahi va prendre le volant

Uber a remplacé le père. La plateforme de voitures de tourisme avec chauffeur a choisi le PDG d'Expedia, Dara Khosrowshahi, en remplacement de son sulfureux fondateur Travis Kalanick. Celui-ci avait été contraint de démissionner suite à de nombreuses affaires en internes et à une discussion houleuse avec un chauffeur exerçant pour le compte d'Uber.

"Dara Khosrowshahi a émergé comme candidat leader pour être PDG à l'issue de réunions du comité de direction de Uber avec trois finalistes", indique ainsi le New York Times, à l'origine de l'information, qui cite "deux personnes proches du processus" de nomination ayant requis l'anonymat.

Redorer le blason et redonner confiance

Âge de 48 ans et Iranien d'origine, Khosrowshahi devra notamment redorer un blason terni tant auprès des utilisateurs que des investisseurs tout en redonnant confiance à des salariés ébranlés par la multiplication des polémiques, notamment concernant une culture d'entreprise sexiste et favorisant la discrimination.

Jeff Immelt, président de General Electric et Meg Whitman, directrice générale de Hewlett Packard Enterprise , avaient été pressentis pour lui succéder mais le premier a dit dimanche ne plus être dans la course et la seconde a démenti le mois dernier tout intérêt pour le poste.

Contrairement à Immelt et Whitman, Khosrowshahi n'est pas une figure connue du monde des affaires aux Etats-Unis et il n'a pas non plus la culture de la Silicon Valley chère à Travis Kalanick, Expedia ayant son siège à Bellevue près de Washington.

Expedia a doublé son chiffre d'affaires sous sa direction

Arrivé aux Etats-Unis avec ses parents en 1978 pendant les troubles qui ont précédé la révolution islamique en Iran, Khosrowshahi a fait des études d'ingénieur puis a commencé sa carrière à la banque d'investissement Allen and Co. Il dirigeait Expedia depuis 12 ans et s'était fait remarquer en 2015 comme étant le "CEO" le mieux payé du pays, essentiellement grâce à l'attribution de stock-options d'un montant de près de 91 millions de dollars (76 millions d'euros).

Sous sa direction, Expedia a plus que doublé son chiffre d'affaires depuis 2012, à près de 8,8 milliards de dollars l'an dernier - exercice qui s'est soldé par un bénéfice net de 281,8 millions de dollars pour le voyagiste en ligne. A la tête d'Uber, qui n'est toujours pas rentable, il lui faudra dans un premier temps nommer une équipe de direction après la valse de démissions à la tête du groupe ces derniers mois. Le spécialiste de la mobilité est pour l'instant dirigé par un comité de 13 personnes.

(Avec agences)