Uber évincé de Londres, son premier marché en Europe

L'autorité des transports à Londres (TfL) a retiré vendredi sa licence à Uber, qui compte plus de 40.000 chauffeurs dans la capitale britannique. Résultat, le spécialiste américain des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) n'aura plus le droit d'exercer à Londres à partir du 30 septembre.

Uber est critiqué à Londres, son premier marché européen, par les syndicats, des parlementaires et les conducteurs de taxis traditionnels pour les conditions de travail de ses chauffeurs. Dans la foulée de cette décision, l'entreprise a annoncé qu'elle allait faire appel de la décision. Cet appel lui permet de continuer à opérer jusqu'à ce que la justice statue sur le sujet.

"Les 3,5 millions de Londoniens utilisant notre application et les plus de 40.000 conducteurs agréés qui dépendent d'Uber pour vivre vont être estomaqués par cette décision" a fustigé le chef de la compagnie à Londres, Tom Elvidge, dans un communiqué cinglant. "En voulant interdire notre application dans la capitale, Transport for London et le maire ont cédé aux appels d'un petit nombre de personnes qui veulent limiter le choix des clients. Si cette décision est maintenue, plus de 40.000 conducteurs seront au chômage et les Londoniens seront privés d'un moyen de transport pratique et abordable."