Uber : quid des chauffeurs après l'interdiction de l'application en Italie ?

En Italie, les chauffeurs s'inquiètent, alors que le géant du VTC (voitures de transport avec chauffeur), la multinationale Uber créée par l'américain Travis Kalanick, affronte un nouveau revers dans le pays. Saisi par des associations de taxis traditionnels, le tribunal de Rome a en effet jugé vendredi que la plateforme constituait "une concurrence déloyale", interdisant ses applications en ligne ainsi que leur promotion sur l'ensemble du territoire.

Aussi les chauffeurs qui avaient investi dans cette activité s'alarment-ils. A l'instar de Gregorio Maurizio, 44 ans, qui explique dans La Repubblica avoir quitté il y a un an son emploi dans un supermarché de Sicile pour se lancer à Rome:

"S'ils bloquent Uber, je me retrouve sans rien, à mille kilomètres de chez moi."

Uber va faire appel

La société Uber a indiqué qu'elle allait faire appel de la décision basée, selon elle, "sur une loi vieille de 25 ans qui n'est plus le reflet de l'époque". "Le gouvernement italien ne peut plus perdre de temps et doit désormais décider s'il veut rester ancré dans le passé ou s'il veut permettre aux Italiens de bénéficier des nouvelles technologies", ajoute Uber.

En attendant, le jugement est assorti d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant sa publication. Reste que cette décision de justice sonne comme un second échec pour l'application de mobilité, après celle d'un tribunal de Milan (nord) qui, en 2015, avait interdit ses services de transport UberPop, mettant en relation des clients avec des chauffeurs non professionnels. Un jugement qui a été confirmé il y quelques semaines par un tribunal de Turin (nord), à la suite d'un recours d'Uber.

(Avec AFP)