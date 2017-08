Uber : un investisseur veut éjecter Travis Kalanick du conseil d'administration

Les problèmes ne semblent pas s'arrêter pour Travis Kalanick, même après qu'il a abandonné son poste de directeur général (CEO). Le fonds de capital-risque Benchmark a lancé une action en justice pour forcer l'emblématique cofondateur d'Uber Technologies à quitter le conseil d'administration du groupe.

Le fonds, qui détient 13% du groupe de véhicules de transport avec chauffeur (VTC) et en contrôle 20% des votes, selon les documents légaux déposés jeudi auprès d'un tribunal du Delaware, accuse Travis Kalanick d'avoir dissimulé au conseil d'administration plusieurs délits et d'avoir tenté de maintenir son influence au sein d'Uber même après sa démission du poste de directeur général en juin dernier, après une série de scandales.

Travis Kalanick a dénoncé dans un communiqué des accusations "infondées" et "fausses", et qualifié le procès de "tentative évidente de [le] priver de ses droits en tant que fondateur et actionnaire".

En recherche de directeur général

En juin, le départ de Kalanick était souhaité par les principaux investisseurs d'Uber, et notamment le fonds Benchmark, dont l'associé Bill Gurley est l'un des principaux actionnaires du groupe et siège à son conseil d'administration. Les investisseurs étaient soucieux de redorer l'image du service de location de voitures avec chauffeur, ternie par des polémiques. Son départ faisait suite à des plaintes de salariés se disant victimes de harcèlement, de sexisme, de discrimination et d'intimidations. Le groupe avait licencié une vingtaine d'employés, après avoir examiné plus de 200 réclamations internes.

Le groupe cherche désormais un nouveau directeur général. Dans un email adressé aux équipes d'Uber et obtenu par le site Recode, le cofondateur de la startup la plus valorisée au monde - elle est estimée autour de 70 milliards de dollars - et membre du conseil d'administration Garret Camp a fait savoir que, "malgré les récentes rumeurs, Travis Kalanick ne reviendrait pas en tant que directeur général", ajoutant que le conseil d'administration "s'est engagé à recruter un nouveau CEO de classe mondiale pour diriger Uber".

(avec AFP et Reuters)