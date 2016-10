VTC : Comment concurrencer Uber ? En cassant les prix !

Au tour de l'entreprise LeCab de défier le géant américain Uber sur le marché du transport particulier de personnes plutôt low-cost. Benjamin Cardoso, le fondateur de la société récemment rachetée par Keolis (filiale de la SNCF), vient en effet d'annoncer le lancement du service miniCab, proposant des courses à prix cassés. Et pour cause, selon l'entrepreneur, cette offre à bas prix correspond à une vraie demande, qui coexiste avec celle de VTC (voitures de transport avec chauffeur) plus haut de gamme:

"Nous avons créé MiniCab après avoir constaté une segmentation du marché. En 2012, avec LeCab, nous avons lancé un service de qualité avec des prix raisonnables, maîtrisés, fixés au moment de la réservation. En 2016, cette promesse, LeCab la tient toujours. Mais d'autres acteurs ont travaillé à une baisse du prix des courses, qui correspond à une attente. C'est un autre marché. Et un service différent, de gamme inférieure, sans flotte standardisée, sans iPad à bord, mais avec des voitures de moins de 6 ans, conformément à la réglementation en vigueur (contre moins de 3 ans pour LeCab)."

Comme Uber, ce nouveau service fonctionne uniquement pour les commandes immédiates, tandis qu'un LeCab peut également se réserver à l'avance. Cela dit Uber a récemment annoncé la possibilité de réserver une voiture à l'avance dans 8 villes françaises. Quant au prix, "fixé au moment de la réservation, il aura une volatilité beaucoup plus importante. En MiniCab, les courses démarreront à 5 euros, et seront entre 20% et 30% moins chères que celles du service supérieur", précise Benjamin Cardoso.

Deux offres sur la même application

Selon lui, les clients arbitrent entre les deux offres en fonction des différents tarifs de la journée. D'où le choix de les agglomérer sur la même application. "Même si LeCab demeure le service principal", assure le chef d'entreprise, qui revendique un volume d'affaires de 50 millions d'euros. Et se dispute la première place derrière Uber avec sa concurrente locale Chauffeur-Privé qui évoque un chiffre de 60 millions d'euros pour 13.000 voitures. Aujourd'hui, LeCab est présent dans une centaine de villes, dont 25 agglomérations et recense 2.500 chauffeurs. L'objectif affiché étant d'atteindre quelque 75 millions d'euros de volume d'affaire en 2017, avec une croissance de 50%.

Pas gagné, le retour à la course au volume avec des petits prix

En attendant, le timing du lancement de ce nouveau service peut surprendre, à l'heure où la majorité des chauffeurs sont remontés contre les tarifs imposés par les plateformes. Car celles-ci se tirent la bourre avec des prix tirés vers le bas par le géant Uber. La multinationale née dans la Silicon Valley tente (en vain ?) de convaincre les chauffeurs du bien-fondé de sa démarche : baisser le prix des courses - plus courtes - mais en réaliser un plus grand nombre, et donc au final, augmenter le revenu gagné par un chauffeur, et au passage, le taux d'occupation du véhicule. Un modèle dénoncé par certains chauffeurs - aussi bien taxis que VTC - qui préfèrent au contraire réaliser un moins grand nombre de courses mais plus avantageuses. C'est pourtant le modèle qui prévalait dans les années 1980 : à l'époque, "les chauffeurs de taxis boudaient les courses aéroports, et se dépêchaient de rentrer sur Paris où ils effectuaient une trentaine de courses par jour !", se souvient Jean-Jacques Augier, ex directeur général de G7. Et miniCab semble vouloir le remettre au goût du jour.

Il assure d'ailleurs que ce nouveau service a été reçu avec beaucoup d'attention de la part des chauffeurs. Dans un premier temps, le service comptera sur quelque 400 chauffeurs. Avec l'objectif d'atteindre entre 3.000 et 4.000 chauffeurs d'ici à l'été.

Un peu plus tôt, début septembre, pour concurrencer l'ennemi américain, la société Chauffeur-Privé a choisi d'opter pour une campagne publicitaire prenant pour cible Uber. Dénonçant les pratiques d'optimisation fiscale de la multinationale de Travis Kalanick, cette démarche jouant sur le patriotisme économique a suscité beaucoup de sympathie de la part des consommateurs, assurait Yan Hascoet. Depuis, l'entreprise ne manque pas de tacler Uber sur les réseaux sociaux dès que l'occasion se présente.

Vous ne le croirez peut-être pas, et pourtant, depuis 4 ans, nos prix fixés avant la commande narguent les fourchettes de prix à rallonge. pic.twitter.com/zqRxYrE47c — Chauffeur-Privé (@ChauffeurPrive) 12 octobre 2016

Comme au moment où Uber a annoncé le lancement de la réservation à l'avance, Chauffeur-Privé ne s'est pas privé sur Twitter de rappeler que cette option existe déjà depuis 2012...