La campagne du Medef pour inciter à la formation dans les TPE-PME

Le Medef a lancé jeudi une opération baptisée "Rue de la formation". Elle vise les chefs d'entreprise de TPE et de PME et veut les inciter à former leurs salariés pour faire face aux mutations numérique et environnementale, et pour se développer à l'export. Un site internet a été mis en place, et des témoignages de patrons seront diffusés à la radio comme à la télévision.

"On sent que la mutation digitale est déjà transformée dans les esprits en opportunités, alors que la mutation verte est plus appréhendée sous l'angle de la réglementation et moins comme une occasion de business nouveaux", a estimé Florence Poivey, présidente de la commission éducation, formation et insertion au Medef.

Retard du développement à l'international

Quant au développement international, "il y a du boulot", a-t-elle lâché, appuyant son analyse sur un sondage Elabe réalisé pour le Medef auprès de petits patrons. Celui-ci révèle que les transitions numérique (68%) et verte (58%) sont déjà au cœur de la stratégie des entreprises, beaucoup plus que le développement international (30%).

La large majorité des PME (81%) voit la formation professionnelle comme un levier pour transformer ces défis en croissance, mais la moitié (53%) est en demande "d'appui ou de conseils" sur la formation de leurs salariés. Le sondage a été réalisé en décembre auprès d'un échantillon de 202 chefs d'entreprise, représentatif des dirigeants d'entreprise privées françaises de 10 à 249 salariés, constitué selon la méthode des quotas.

Lire aussi : Le compte personnel d'activité, c'est parti...mais doucement

(Avec AFP)