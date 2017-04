Honda Civic : une belle berline

C'est une marque assez discrète en France (0,3% de parts de marché), certes, mais qui ne connaît pas la Civic ? Honda vient de lancer une nouvelle génération de sa berline emblématique. Il s'agit de la dixième génération de Civic. C'est cette voiture qui a permis à la marque automobile japonaise de s'internationaliser.

Un style japonais

Avec cette nouvelle génération, Honda a accentué les lignes sportives. La nouvelle Civic se veut également plus agressive avec une signature lumineuse très acérée. D'ailleurs, ces phares arrière ressemblent à ceux dessinés par Toyota sur son C-HR, tandis que Nissan semble également s'inspirer de ce style... Peut-être qu'une signature japonaise est en train de se construire.

En tout cas, la nouvelle Civic en jette ! Elle a de l'allure et du style. Mais elle paraît un peu grosse... Il faut dire que le marché européen ne voit plus beaucoup de berlines tricorps sur ce segment. Mais enfin, pourquoi pas ? Robuste et charismatique, la Civic a de vrais arguments. A l'intérieur, on est moins convaincu. La planche de bord se défend bien avec cette baguette de chrome qui coupe deux planches en plastique. Mais le reste manque cruellement d'ergonomie. Les boutons sont basiques, voire même moches pour ceux placés sur le volant. Et surtout, le système de connectivité de l'écran est totalement obsolète tant sur la qualité graphique que pour l'intuitivité de sa navigation. Dommage !

On apprécie néanmoins la qualité de l'assise, un bon point pour cette voiture au châssis plutôt bas, notamment pour ceux qui souffrent de problèmes de dos. Autre bon point : le système audio d'excellente qualité.

Une boîte CVT bien calibrée

Côté conduite, la Civic se place dans la moyenne de ce qu'on peut trouver dans son positionnement. Les suspensions sont de qualité, l'adhérence au sol est très satisfaisante. La boite CVT est plutôt bien calibrée et ne gêne pas trop en accélération grâce à un couple moteur efficace. La dynamique sportive est toutefois altérée par les dimensions imposantes de la voiture. On regrette également les nuisances sonores d'une acoustique insuffisamment soignée.

Côté prix, la Civic se place au prix de 22.900 euros. Un niveau assez élevé mais qui se justifie compte tenu du niveau d'équipements de série.

La Honda Civic se pare d'une nouvelle carrosserie très soignée et qui donne de l'allure à cette voiture emblématique. Elle ne répond néanmoins pas aux standards en vigueur en Europe sauf à s'assumer comme une voiture du segment D. Sur l'agrément de conduite, la Civic propose de bonnes prestations pour une marque généraliste, mais on ne peut s'empêcher de se dire que Honda aurait pu faire mieux...