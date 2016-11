Mazda CX3 : un original et Ã©lÃ©gant SUV, mais trop mal agencÃ©

La déferlante des SUV n'épargne personne et certainement pas les constructeurs japonais, qui restent les mieux placés dans ce domaine. Toyota avait donné le LA avec son Rav4 avant que Nissan lance le SUV de référence, le Qashqai. Sans oublier Mitsubishi ! Impossible pour Mazda de passer à côté de ce segment... Après le CX5, la marque japonaise a voulu aller chercher la dynamique là où elle était en allant se positionner avec le CX3 face au Captur, immense succès en Europe.

Un design réussi et original

Au niveau du design, Mazda n'a rien perdu de son coup de crayon, 10 ans après le départ de Laurens Van der Acker pour Renault, et justement artisan du Captur... Sa silhouette est imposante comme se doit un SUV, mais ses lignes sont très élégantes sans pour autant verser dans le classicisme à l'allemande. Le beau galbe des flancs sont là pour donner une belle dynamique à cette silhouette lui conférant un caractère à part dans l'univers des SUV. D'ailleurs, Mazda n'a pas retenu les codes baroudeurs qui se sont imposées sur l'ensemble du segment. Comme pour offrir le confort d'un SUV sans son côté m'as-tu-vu.

À l'intérieur, Mazda est fidèle à sa réputation de concepteur d'environnement soigné et ergonomique. Point trop de boutons, de fonctions gadgets... Au contraire, tout est facilement accessible. La planche de bord est bien dessinée. Nous aurions toutefois préféré un écran GPS intégré à la planche de bord, afin de lisser l'espace. Les mousses autour de la console centrale, et les portières sont très appréciées.

Un habitacle décevant

Le CX3 pêche toutefois par un habitacle somme toute étroit. À l'avant, le conducteur et le passager ne sont, certes, pas exigus, mais l'espace n'est plus généreux que dans une berline. À l'arrière, la place pour les jambes doit se négocier au détriment des passagers avant. Et n'allez pas croire qu'un arbitrage a été fait en faveur du coffre arrière... Celui-ci est étonnamment petit. Il est vrai que les SUV de segment B ont souvent déçu sur ce point, mais le CX3 n'offre que 350 litres de volume de coffre, soit 100 litres de moins que le Captur de Renault, alors même que celui-ci mesure 15 cm de moins en longueur.

Côté agrément de conduite, le CX3 respecte les standards de Mazda : excellente direction, suspensions bien dosées pour une conduite sportive souple. Il s'est toutefois avéré que la version 120 chevaux essence ne suffisait pas à tirer, toujours dans cette optique sportive, ce SUV de 1.200 kg. La boite automatique traine un peu aussi entre les rapports... Ce qui altère une bonne réactivité, et ce malgré un bon couple moteur comme Mazda sait le faire.

Mazda une marque de qualité

Mazda n'a pas su mettre en valeur ses qualités reconnues de tous à travers ce nouveau segment qu'est le B-SUV. Et le tarif du CX3 ne devrait pas non plus l'aider à s'imposer. En effet, avec un prix de départ à 21.000 euros, il est bien au-dessus d'un Captur qui commence à 16.500 euros. Impossible toutefois de rester insensible aux marqueurs très caractéristiques de la marque Mazda que l'on retrouve dans le CX3 : une mécanique sportive indéniable, une qualité de finition remarquable, et un design unique.