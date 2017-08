Mini Cooper S Cabriolet : un charme authentique, un confort rétro

Si les marques automobiles abandonnent de plus en plus le cabriolet, il nous semble inconcevable qu'une marque comme Mini l'évacue également de son catalogue. Non pas parce que son gabarit donne envie de gagner de l'espace entre la terre ferme et le ciel, mais simplement parce que cela fait probablement partie de son image de voiture fun et qui invite à la liberté...

Une carte postale

C'est en tout cas dans cet état d'esprit que nous nous sommes emparés de la Mini Cooper S Cabrio. Dès que nous sommes montés dedans, il nous tardait de quitter la ville pour découvrir le toit et aller à l'assaut du monde, comme dans une carte postale. Oui, Mini est une marque qui fait encore rêver !

Que dire sur le design de cette marque que désormais tout le monde connaît et qui a peu évolué, et à raison, depuis sa création en 1969, y compris après son rachat et sa relance par BMW en 1994. Mais ici, nous sommes dans la version la plus "cool" : avec ses trois portes, ses phares soulignés d'un arc de LED, et ses deux traits noirs sur le capot pour lui donner un allure de voiture de course. On adore cette bouille !

A l'intérieur, Mini n'a quasiment rien touché : gros interrupteurs, écran GPS serti dans un cercle lumineux, gros compteurs de vitesse et planche de bord laquée et colorée... La marque britannique s'en est donné à cœur joie pour restituer une ambiance rétro avec un maximum de fonctions modernes.

Une version sportive radicale

Dans cette version John Cooper Works, Mini a développé de véritables aptitudes sportives. Avec ses 192 chevaux et son couple de 280 Nm à 1.250 tours/min, la conduite est réactive et nerveuse... À ne pas mettre en toutes les mains ! Pour s'amuser encore un peu plus - surtout si vous optez pour le mode sport -, il est possible de contrôler le silencieux et laisser le moteur rugir...

Des suspensions très (trop?) fermes

La Mini Cooper S John Cooper Works respecte les fondamentaux de la marque au sens le plus radical : les suspensions sont ultra-fermes pour un maximum de sensations. Au point qu'elles peuvent rapidement devenir rédhibitoires pour certains car, pour le coup, la fermeté est telle que les suspensions laissent passer toutes les vibrations de la route.

La Mini Cooper s'affirme comme un mode de vie : radicale et aventureuse, authentique et sans compromis... Elle présente une vraie personnalité dans un univers automobile qui en a de moins en moins. Une véritable bouffée d'oxygène avec, encore plus rare désormais, une version décapotable pour un maximum d'émotions et de plaisir.

