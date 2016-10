Nouveau 3008 : Peugeot dégaine une redoutable arme anti-Tiguan

Le lion est de retour ! Il ne s'agit plus seulement du redressement financier spectaculaire du groupe, fruit du plan Back in the Race mis en œuvre par Carlos Tavares. Cette fois, c'est de la qualité du plan produit dont il est question. Le nouveau 3008 doit incarner ce que Peugeot entend refonder dans sa conception de la prochaine génération de produits mais également sur le sens de sa marque : raffinement, élégance, force... Les qualificatifs répétés à l'envie par Carlos Tavares lors de la présentation à la presse du nouveau SUV de segment C de la marque au lion, ne sont pas des vains mots tant nous avons été agréablement surpris, voire impressionnés par le niveau de qualité du nouveau 3008.

Sur le design, c'est peu de choses de dire que la nouvelle génération n'a plus rien à voir avec l'ancienne, qui avait pourtant été un réel succès en Europe. Plus agressive et plus sportive, elle assume désormais son tempérament de SUV et sort de sa ligne mi-crossover mi-monospace. Ce parti pris vise évidemment à repositionner le produit pour en faire un produit mondial où le monospace a peu de succès en dehors du vieux continent, mais également un produit de "reconquête" selon les mots de Carlos Tavares.

Le 3008 assume enfin son tempérament de SUV !

La calandre imposante muscle avec élégance le regard très félin de la proue. Les flancs ajourés galbent une silhouette très sportive. Et enfin l'arrière de caisse est rythmé par ses feux en forme de griffes de lion... La 3008 se désinhibe et assume une très forte personnalité aux antipodes de son prédécesseur, familial au possible et très consensuel.

Mais il faut monter à bord du 3008 pour apprécier le prolongement de cet état d'esprit dans l'espace intérieur. La planche de bord se veut efficace et robuste. Les plastiques moussés adoucissent le toucher et l'habitacle est généreux. Sur la console centrale, nous avons été dans un premier temps très réservé. GPS non intégré à la console centrale, ces raccourcis en forme de touches de pianos pour le moins complexe surchargeant un peu plus la console centrale, des rangements assez inaccessibles... En réalité, l'usage nous a démontré que cette console est plus ergonomique qu'elle n'y paraît. Les touches de pianos sont pas si nombreuses et se révèlent très pratiques puisqu'elles conduisent aux menus les plus pertinents en un clic. Le système d'exploitation du GPS et des autres menus est simplissime et réactif. On regrette néanmoins la cartographie du GPS dont le dessin date d'un autre temps et réduit l'intuitivité du guidage.

i-Cockpit, la touche électronique qui change tout

Néanmoins ! Tout le confort de la cabine de pilotage réside dans le système i-Cockpit dont Peugeot est si fier. Il faut avouer que celui-ci est une belle réussite. Il permet de déporter sur le tableau de bord, toutes les informations données par l'écran central. Le conducteur peut le personnaliser grâce à une molette et ainsi avoir la vitesse, la radio, les appels ou encore le guidage. D'ailleurs, le déportage du guidage est tellement bien pensé qu'il remplace et annule la critique précédente sur la cartographie de l'écran GPS. I-Cockpit rappelle un système similaire qu'on trouve chez Audi et qui nous avait tant impressionné. Mais, la version Peugeot a le mérite d'être moins sophistiqué tout en étant un élément essentiel dans la modernisation du poste de conduite. Il ne manque plus qu'à Peugeot des fonctions d'assistance de conduite si la 3008 veut être un rival absolu du Tiguan et qui permettent de suivre les lignes au sol, ou de gérer les embouteillages.

Un agrément de conduite remarquable

Peu importe, ces "gadgets" ne remplaceront pas l'agrément de conduite auquel Peugeot a apporté un soin tout particulier, au point d'en faire l'aspect le plus bluffant du 3008. Sur le diesel 2,0 litres 180 chevaux (400 Nm de couple), le 3008 assure un confort de conduite avec peu d'équivalents dans sa catégorie : réactive, puissante, agile, légère... Nous optons évidemment pour les pneus 19 pouces pour profiter de cette excellente visibilité sur route. L'adhérence au sol est remarquable, tandis que les suspensions sont brillamment dosées de manière à assurer un excellent confort de conduite tout en permettant des sensations dynamiques et sportives. Mais inutile d'aller jusqu'au 180 chevaux, la version essence 1,2 litre Puretech propose des performances quasi-égales. Si vous optez pour la boite manuelle, celle-ci se montre confortable mais gagnerait à plus de souplesse entre les rapports. La boite automatique est très douce et ne souffre d'aucun à coups. Seule réserve toutefois sur la version diesel de 120 chevaux dont on déplore de légers creux entre les rapports et en relance. Mais rien de rédhibitoire. Cette motorisation souffre en réalité de la comparaison avec le 2 litres BlueHDI et le Puretech précédemment cités.

Un modèle taillé pour en découdre avec les concurrents

Peugeot se dote ainsi d'une puissante arme pour imposer son 3008 comme un SUV de référence. Il aura face à lui le Tiguan bien sûr, mais également le Kadjar de Renault et l'Ateca de Seat. Ces trois modèles arrivés cette année sur le marché, ont tout à craindre du 3008 qui offre en plus d'un excellent agrément de conduite, un positionnement prix extrêmement compétitif. Le modèle GT (diesel 2,0 litres à 180 chevaux sus-cité) est vendu 41.650 euros dans sa version haut-de-gamme, contre près de 48.200 euros pour son équivalent Volkswagen Tiguan (2,0 TDI). Quant au Puretech 130 chevaux, il coûte 25.900 euros dans sa version manuelle et premier niveau de finition, il passe à 29.300 en automatique avec, en prime, un niveau de finition plus élevé.

Si le 3008 est annonciateur du niveau de prestations de conduite, de qualité des finitions et du design que Peugeot veut imposer à sa prochaine génération de voitures, c'est avec impatience, mais également avec exigence que nous attendons de découvrir les prochains modèles siglés de la griffe du lion...