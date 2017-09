Skoda Kodiaq : dans l'antichambre du SUV premium

Quelle surprise ! Skoda a dégainé une véritable machine de guerre commerciale avec le Kodiaq qui ne se contente pas d'être seulement bien fini et bien équipé, mais qui affiche également une grille tarifaire extrêmement compétitive.

Un design haut de gamme

Le premier argument de ce SUV 7 places réside probablement dans son design. La marque tchèque est parvenue à éviter l'écueil d'un SUV trop ressemblant à ses marques-sœurs du groupe Volkswagen tel que le Touareg ou l'Audi Q7. Certes, la silhouette trahit quelques similitudes, mais on reconnaît cette calandre très caractéristique de la marque tchèque. Celle-ci est néanmoins très massive et verticale avec une grille à couleur carbone très travaillée qui réhausse son élégance. Le logo, lui, est entouré d'un effet de carrosserie surmonté qui se prolonge sur le capot et dessine une silhouette avant très reconnaissable. De même, la ligne de toit file légèrement vers le bas afin de correspondre au style dynamique propre à la marque Skoda. La signature lumineuse est très travaillée et sophistiquée. Avec le Kodiaq, Skoda se dote d'une allure très élégante, voire même imposante au point de la confondre avec une silhouette haut de gamme.

L'intérieur de la voiture n'arrange pas cette impression tant le soin apporté aux finitions, mais également à son niveau d'équipement, relativise le positionnement prétendu de ses concurrentes dites généralistes premium. On sort ainsi totalement de l'austérité que nous avions déplorée sur la Skoda Fabia. La planche de bord est beaucoup plus raffinée avec cette planche laquée imitation bois très élégante. Ingénieux, le plastique, de bonne facture, encercle discrètement les éléments de commande afin de donner du relief et du style. Le GPS est serti de bouches d'aération aux diagonales tournées vers l'écran.

Panoplie d'astuces pour améliorer le quotidien

La connectivité du Kodiaq a peu à envier à ses concurrentes. Ergonomique et sophistiquée, il est possible de synchroniser son téléphone portable tout en accédant à de nombreuses fonctionnalités très pratiques.

La vraie particularité du Kodiaq c'est sa panoplie de malices et de détails qui, mis bout à bout, améliorent le quotidien. Par exemple, les portières sont dotées de fentes dans lesquelles il est possible d'introduire son parapluie avec écoulement extérieur. La boite à gant est dupliquée par un tiroir multipliant ainsi les rangements. Dans le coffre, le Kodiak propose des cales à scratch pour éviter de faire tomber bouteilles d'eaux ou objets fragiles. Enfin, l'ouverture des portières laissent échapper une borne en caoutchouc afin de les protéger contre les chocs. On ne peut qu'apprécier ces astuces pratiques.

Un excellent confort de conduite

L'agrément de conduite fait également parti de l'arsenal qui achève de nous convaincre. La motorisation (ici le TSI 150 boîte automatique), sans surprise puisqu'il est issu de la famille Volkswagen, nous transporte avec confort. Un peu poussif au démarrage, comme tous les moteurs du groupe, il tient néanmoins parfaitement la route à grande vitesse pour ce niveau de puissance. En ville, ce grand SUV se montre néanmoins très agile. Les suspensions extrêmement bien calibrées donnent le sentiment de glisser sur le bitume. Les aides à la conduite sont bluffantes de modernité que ce soit le régulateur adaptatif ou le limiteur.

Un prix extrêmement compétitif

Enfin, cerise sur le gâteau, Skoda vous offre le Kodiaq au prix de départ canon de 24.950 euros. Autrement dit, le Skoda qui mesure 4,7 mètres et offre 7 places, se positionne très favorablement face à la concurrence, que ce soit le Peugeot 3008 qui démarre au même tarif, mais avec 25 cm de moins et avec cinq places, mais y compris face aux modèles du groupe. Pourquoi aller vers une Seat Ateca alors qu'il est possible de se surclasser pour seulement 3000 euros de plus. Le Volkswagen Tiguan pourrait aussi souffrir de la comparaison puisque son prix d'appel est à peine plus élevé que le Kodiaq alors qu'il se situe une catégorie en-dessous (4,48m de longueur).

Bien fini, bien équipé et avec une allure quasi statutaire, le Kodiaq pourrait casser la baraque avec ses tarifs ultra-compétitifs. La marque tchèque pourrait frapper encore plus fort avec l'arrivée du Karoq, présenté au salon de Francfort et qui pourrait afficher des prix tout simplement imbattables...