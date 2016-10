Exclusif : Peugeot prêt à relancer la mythique 504, "reine des pistes" d'Afrique

A propos de ce blog

Comparée à l’ALENA et à l’ASEAN, la grande région EUROMED est aujourd’hui celle qui présente le plus faible niveau d’intégration économique nord-sud. Pourtant, sur le plan économique, les complémentarités sont flagrantes : au sud l’énergie, au nord les technologies. Si ces complémentarités étaient mieux exploitées, dans un esprit de réel partenariat, la Méditerranée pourrait se reconstruire comme un centre de l’économie-monde, ce qu’elle fut durant des millénaires, comme nous l’a appris Fernand Braudel. C’est du cheminement de cette possible reconstruction que cet espace éditorial s’efforce de rendre compte.