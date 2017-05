Une France diplomatiquement forte a besoin d'un Président très bien élu (Ph. Douste-Blazy)

Le second tour de l'élection présidentielle n'est pas seulement une compétition entre deux projets profondément antagoniques quant au futur proposé aux Français, c'est également l'expression d'un conflit entre deux visions radicalement différentes de la place de la France dans le monde et du rôle que notre pays doit jouer dans les relations internationales.

La candidate du Front National, fidèle aux dogmes de l'extrême droite, privilégie le repli sur soi, le rejet des autres et propose le pari insensé d'une sortie de la zone euro comme argument économique de premier ordre. De son côté, Emmanuel Macron demeure profondément attaché à notre ancrage européen, à la force de notre diversité, à notre ouverture sur le monde et est surtout convaincu de la capacité de notre pays à peser sur les grandes affaires du monde, grâce notamment à la force de nos valeurs universelles et à notre histoire.

Le monde est entré dans une période d'instabilité et d'incertitude comme il en a rarement connu depuis la fin de la guerre froide. Dans ce monde de plus en plus complexe, perturbé par de profonds déséquilibres et dangereux, la France doit pouvoir compter sur un Président fort et déterminé. Cette capacité à s'imposer au reste du monde dépendra en grande partie de la dimension du résultat de ce 7 mai.

Mal élu, un nouveau Président est dépourvu des moyens politiques pour mener à bien son action internationale. La victoire de notre prochain Président devra être très large, sans ambiguïté de sorte à lui permettre d'agir efficacement, de faire entendre la voix de la France et défendre ses intérêts.

Relancer l'Europe en crise

Notre prochain Président devra en premier lieu, et avec notre partenaire allemand, relancer une Europe en crise, qui doute d'elle-même et qui doit non plus considérer le Brexit comme une menace mais comme une opportunité unique pour relancer la construction européenne.

En effet, la sortie programmée de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, si elle ajoute de l'instabilité et de la volatilité politique à court terme, offre aussi à la France une opportunité historique de renforcer son influence et de retrouver sa centralité en Europe, au côté d'une Allemagne qui n'aura d'autre choix que de soutenir une intégration plus poussée de l'Union européenne autour d'un noyau dur de pays déterminés à donner un nouvel élan à ce projet historique.

Pour y parvenir, nous aurons besoin d'un Président fort et respecté pour mobiliser nos partenaires dans la lutte contre le terrorisme qui demeurera la priorité des prochaines années. Un Président fort saura les convaincre d'investir les ressources nécessaires pour destinées à la mise en place d'une nouvelle politique européenne de la sécurité et de la défense.

Il lui appartiendra également de tout faire pour permettre à l'Europe d'exister diplomatiquement face à une Administration Trump unilatéraliste, déconcertante et dominatrice, à la Russie de Poutine déterminée à s'affirmer et à étendre sa zone d'influence, une Chine qui veut s'imposer, tant au niveau économique que politique, sur l'échiquier global.

En effet, les risques d'escalades militaires aux conséquences imprévisibles dans de nombreux points du globe ont rarement été aussi importants. L'état du monde contemporain est marqué par de nombreux conflits et crises qui perdurent depuis trop longtemps, sans espoir de résolution à court terme, malgré leurs conséquences humanitaires désastreuses. De même subsistent les désaccords diplomatiques profonds sur des grandes questions internationales comme le changement climatique.

Porter une grande ambition pour la Méditerranée et l'Afrique

Encore profondément meurtri par les attaques terroristes, notre pays ne doit pas oublier que le terrorisme et le fondamentalisme se nourrissent du chaos. La France doit ainsi être porteuse d'une grande initiative pour accompagner les pays du sud de la Méditerranée et de l'Afrique dans leurs transitions politiques et économiques. Dans un objectif de prospérité partagée, elle doit incarner et promouvoir une grande ambition pour l'Afrique et la Méditerranée. Seul un Président bénéficiant d'une forte assise populaire pourra susciter une adhésion large et mobiliser les ressources nécessaires pour relever ces défis si structurant pour l'avenir de la France et du monde.

Il existe indéniablement une demande de France dans le monde, d'une voie indépendante et juste qui a beaucoup manqué ces dernières années. Seul un Président fort pourra renouer avec le destin d'une France qui a su dire non à l'invasion américaine de l'Irak, qui aura à cœur de privilégier le dialogue et la diplomatie dans la résolution des crises, qui bâtit des ponts et des passerelles entre les peuples et non des murs.

De plus, l'économie mondiale peine à renouer avec la croissance et reste encore sous le choc de la grande crise financière de 2008-2009. Sa transmission à l'économie réelle au travers de multiples canaux a débouché sur des crises qui ont touché successivement - et parfois simultanément - toutes les économies de la planète : crise bancaire et boursière, crise de la dette souveraine dans l'Eurozone, ralentissement de la croissance en Chine et chez les émergents, contre-choc pétrolier et ses effets.

D'autres crises de grande ampleur ne sont pas à exclure à l'avenir et il nous faudra là aussi un Président fort, maîtrisant les rouages de l'économie mondiale et qui saura préserver nos intérêts économiques. Dans un monde globalisé ou la diplomatie économique est devenue une nécessité pour notre pays, seul un Président fort saura attirer les investisseurs étrangers dont notre pays a grand besoin et qui saura aider nos entreprises à retrouver un esprit de conquête.

Afin de retrouver la place qui est la sienne dans le concert des nations, la politique de la France devra être menée par un Président dont la victoire doit être incontestable. C'est pourquoi, les citoyens soucieux du poids de notre pays dans les relations internationales, et qui souhaitent que la France reste un pays puissant, devront impérativement se rendre en masse dans les bureaux de vote afin de donner à Emmanuel Macron la victoire la plus large possible.

Les signataires :

Philippe Douste-Blazy, ancien ministre des Affaires étrangères.

François-Aïssa Touazi, cofondateur du think tank Capmena, ancien conseiller Afrique du Nord et Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères.

Claire Tassadit Houd, présidente de l'association Diversité et Convergence.

Rabah Ghezali, maître de conférences en économie et droit financier à Sciences-Po Paris.