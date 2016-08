Sur la bourgeoisie et le burkini...

En 1936, la bourgeoisie fut horrifiée par l'arrivée sur ses plages de nouveaux venus. Mal habillés, vulgaires, bruyants, pataugeant plutôt que nageant, ils gâchaient le plaisir. On n'était plus entre soi. Les ouvriers auraient du rester à leur place, dans les usines et leurs quartiers. Qu'ils prennent des loisirs, certes, mais qu'ils restent invisibles. Et les nantis de se lamenter: comme les plages étaient belles avant les congés payés.

Depuis, les nouveaux venus ont pris les bonnes habitudes. Ils ont suivi la mode et n'ont cessé de se déshabiller. Le bikini et le topless se sont répandus. La bourgeoisie en 1936, scandalisée,aurait jugé la nudité scandaleuse, elle aurait fait appel à la police et les contrevenants vite rhabillés. La déferlante de l'individualisme a balayé ces interdits et chacun se déshabille- ou presque- comme ils veulent.

Les Gaulois à nouveau horrifiés

En 2016, quatre-vingt ans après, les Gaulois sont à nouveau horrifiés. Des baigneurs seraient trop habillés. Pourtant, ils ne le sont guère plus que leurs grand- mères en 1936 ou que les bonnes sœurs (voire des ecclésiastiques) dans les années 50. Trouvait-on alors que la tenue des bonnes sœurs était une atteinte à la laïcité? Lorsqu'il s'agit non pas des cathos mais de musulmans, c'est une autre affaire qui choque le regard. Les musulmans, comme les ouvriers de 1936, devraient être invisibles sur les plages. Leur place normale, ce sont les chantiers, les bennes d'enlèvement des ordures et leurs cités. Ailleurs, dans les espaces publics, ils ne sont tolérés que si leur apparence vestimentaire est identique à celle des Gaulois même déshabillés.

Les nudistes, hérauts de la civilisation chrétienne?

Ces restaurateurs, qui se comportent en héritiers du petit Père Combes, comment vont ils faire quand de riches saoudiens ou émirats du golfe, accompagnés de quelques unes de leurs épouses voilées vont se présenter dans leurs établissements? A la vérité, une telle situation devient improbable. Les riches arabes vont fuir un pays qui marche sur la tête et iront dans des lieux où l'on se contentera de prendre leur argent sans rien leur demander de plus. Peut-être, certains s'adresseront-ils au Quai d'Orsay pour que des endroits adéquats leur soient réservés, plages privées comprises. Ils obtiendront satisfaction.

Dans le midi, un autre phénomène joue. Beaucoup d'ex-pieds noirs, n' acceptent pas ce qu'ils ne toléraient guère du temps des colonies. Les familles européennes accaparaient les plages. Les musulmans, on n'en voyait guère. Ce n'était pas des loisirs pour eux. Ce n'est pas après avoir été chassés du paradis, qu'ils accepteront les us et coutumes des ex-colonisés chez eux. Intolérable: qu'ils rentrent chez eux s'ils ne parviennent pas à faire oublier leur présence.

Tous se liguent sur cette idée de bon sens, même nos nudistes deviennent des hérauts de la civilisation chrétienne.