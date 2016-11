Quand la Data donne un nouveau souffle au papier

Depuis la première presse de Gutenberg en 1455, l'imprimerie est une affaire de reproduction. Il s'agissait d'automatiser et d'accélérer le travail fait jusque là par les moines-copistes, et produire des livres rapidement. Aujourd'hui, la maîtrise de la donnée et les techniques d'impression numériques changent la définition de l'imprimerie, et préfigurent ainsi des usages nouveaux du support papier.

C'est une transformation simple et puissante de l'industrie du l'impression : maintenant, il est possible de créer un magazine unique pour chaque lecteur. À l'image du test « Ownboard magazine », mené par une compagnie aérienne pour fêter son anniversaire, qui a proposé à chaque passager de connecter son compte Facebook à la commande du billet sur internet, afin de collecter les données relatives à leur préférence et affinité. Des robots logiciels se chargent de collecter ces données complémentaires («like» Facebook, groupes...) sur un fichier, par exemple de passagers ou d'abonnés, et ouvrent la possibilité de sélectionner ensuite, à la volée, des contenus adaptés à chaque lecteur.

Dans l'univers du moi, moi, moi !

Chaque passager ayant accepté l'idée s'est vu alors proposé un magazine de bord entièrement personnalisé (voir la vidéo ci-dessous). L'idée était d'offrir une lecture pendant le vol qui soit parfaitement en adéquation avec le profil du passager, et ainsi lui rendre la lecture du magazine et donc le vol plus agréable. Tout cela grâce aux simples données Facebook.

Expérience jugée parfaitement réussie avec des passagers ayant tous conservé leur exemplaire personnalisé !

Alors oui l'impression numérique reste bien sûr plus chère encore aujourd'hui que la production en grande quantité sur des machines offset, mais le bénéfice apporté par la personnalisation des contenus, compense largement, par sa pertinence et son efficacité business, la différence du coût.

De fait, pourquoi demain des abonnés à un magazine recevraient-ils la même version, avec les mêmes articles ? Pourquoi toutes les femmes qui sont abonnées à un magazine féminin, qui ont des peaux et des cheveux différents, verraient-elles toutes les mêmes publicités ? Pourquoi un magazine musical ne ferait-il pas un focus sur les concerts près de chez moi ? Pourquoi dois-je encore recevoir des courriers impersonnels ?

La Data au secours de la presse

Depuis 10 ans que la presse papier décline, ce n'est pas le papier que les utilisateurs fuient, c'est probablement un contenu linéaire et identique pour tous. Demain, avec le croisement de la Révolution Data et de l'impression numérique, les supports papiers pourraient bien bénéficier d'un souffle nouveau.

Et, comme les moines copistes du moyen-âge, nos petits enfants seraient stupéfaits d'apprendre que nous lisions des supports - livres, magazines, courriers -, identiques pour tous.